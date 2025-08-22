Điểm chuẩn Đại học Quốc tế không dưới 23

Trường Đại học Quốc tế (IU), Đại học Quốc gia TP HCM, lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 23,44 đến 28,17/30, ngày 22/8.

Ở thang 30, nhóm ngành Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế lấy cao nhất, còn Kỹ thuật thấp nhất. Với thang 40, hai ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và Ngôn ngữ Anh chương trình liên kết lần lượt lấy 32,28 và 34,03 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Năm nay, trường Đại học Quốc tế tuyển 2.000 sinh viên, bằng các phương thức: Xét tuyển thẳng; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Trong đó, xét tuyển thẳng áp dụng với thí sinh được giải quốc gia, quốc tế; học sinh đạt loại giỏi và thuộc 149 trường THPT diện ưu tiên của Đại học Quốc gia TP HCM.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của IU trong khoảng 18-24/30.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

