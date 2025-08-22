Điểm chuẩn 20 trường quân đội cao nhất 30

Thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y phải đạt 30 điểm mới trúng tuyển.

Điểm chuẩn hệ đại học:

Điểm chuẩn hệ cao đẳng:

20 trường quân đội năm nay tuyển gần 4.400 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ quân sự, bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, các trường quân đội còn tuyển khoảng 3.200 sinh viên hệ dân sự sau vài năm dừng tuyển hệ này. Thí sinh xét tuyển hệ này không được miễn học phí và bố trí công việc sau khi tốt nghiệp như hệ quân sự, đổi lại các em không phải qua sơ tuyển.

Các chiến sĩ khối đặc nhiệm dù luyện tập cho lễ diễu binh dịp 2/9. Ảnh: Giang Huy

Năm ngoái, 17 trường quân đội tuyển khoảng 5.300 chỉ tiêu đại học. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20,6 đến 28,55.

Dương Tâm