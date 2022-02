Tránh lạm dụng thuốc với trẻ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ

Thưa bác sĩ, con tôi mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ, chưa tiêm vaccine, tôi có thể cho cháu dùng thuốc Zinnat 500 mg và Medrol 250 mg không? (Lương Quỳnh, 35 tuổi)

Trả lời:

Bé là trường hợp F0 triệu chứng nhẹ nên mẹ chỉ cần chăm sóc, điều trị theo triệu chứng, không lạm dụng thuốc kháng sinh Zinnat và thuốc chống viêm bằng Medrol theo cảm tính.

Mẹ có thể chăm sóc con theo 3 hướng sau:

- Chế độ ăn uống hợp lý: Nhiều rau xanh, nước ép hoa quả, nhiều cá...

- Chế độ tập luyện phù hợp: Cho bé đi lại, chơi đùa nhẹ nhàng.

- Giữ tinh thần lạc quan, tích cực cho bé, vô tư sinh hoạt như chưa có bệnh.

- Bổ sung các nhóm thuốc điều trị triệu chứng.

Bệnh nhi Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các thuốc hạ sốt:

Khi bé sốt trên 38,5 độ C (nếu có tiền sử co giật thì trên 38 độ C)

+ Nếu bé dưới 12 tháng tuổi: dùng viên đạn đặt hậu môn Efferalgan 80-150 mg

+ Bé từ một tuổi: dùng dạng bột, siro như Hapacol 150, 250 mg. Nếu sau 2 giờ sau uống thuốc, bé vẫn không hạ sốt, mẹ dùng Ibuprofen siro liều 8-10 mg/kg xen kẽ với Hapacol. Đồng thời, chườm ấm trán, nách, bẹn và cởi lỏng quần áo, nhiệt độ phòng mát không quá lạnh cho bé.

Nhóm thuốc chữa ho:

Dùng khi bé ho nhiều, ảnh hưởng ăn uống, bú, ngủ nghỉ, chơi, học tập và ho khan. Có thể dùng nhóm thuốc Methophan siro, AT deslotaradin, Halixol, U-thel syrupt, xịt Olyfrin, Xitrat... theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, mẹ có thể nhỏ Otriven (với bé hơn một tuổi), Ottrivin (với bé hơn một tuổi) khi bé ngạt mũi; nước muối sinh lý ấm để nhỏ vào mũi hoặc dùng chai xịt chứa nước biển sâu để rửa mũi 5-6 lần mỗi lần.

Khi bé có biểu hiện sốt cao, kèm nhịp thở nhanh, bé thở gắng sức, thở rên, co rút cơ giãn sườn, môi tím, đầu ngón tay, ngón chân tay lạnh., khó thở, thở rít, đầu gật gù theo nhịp thở, cần cho bé uống kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

+ Khuyến khích trẻ uống nhiều nước để giảm cơn ho. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, mẹ nên cho bú nhiều bữa hơn. Trẻ lớn hơn có thể bổ sung thêm nước hoa quả để tăng cường vitamin và khoáng chất, giúp nâng cao sức đề kháng.

+ Sử dụng máy phun sương, tăng độ ẩm không khí.

+ Với trẻ lớn, cha mẹ có thể hướng dẫn con súc miệng bằng nước muối loãng, ấm 5-6 lần mỗi ngày.

Thuốc long đờm

Dùng khi trẻ ho có đờm hoặc đờm quá đặc, không khạc ra được. Tránh dùng cùng lúc thuốc long đờm với thuốc giảm ho. Phải uống theo chỉ định của bác sĩ, không được lạm dụng kháng sinh để điều trị ho của trẻ nhỏ

Bù oresol đường uống

Dùng khi bé sốt cao, nôn nhiều, đi ngoài nhiều (hơn 3 lần mỗi ngày, phân lỏng hoặc tóe nước).

+ Với trẻ hơn một tuổi: mẹ cho uống 5-10 ml Oresol mỗi 5 phút (khoảng một thìa hoặc bơm tiêm không kim).

+ Nếu không có Oresol, mẹ có thể vắt sữa và cho bé uống bằng thìa theo cách trên. Với trẻ hơn một tuổi, cho uống 5-15 ml Oresol (tùy theo tuổi) mỗi 5 phút. Không được pha Oresol vào sữa mẹ cho con uống thuốc.

+ Bổ sung kẽm và vitamin C, men Vi sinh Virvic, enterogremi...

+ Dùng kháng sinh chứa Sulfamethoxazol (kháng sinh phải dùng đủ liều, đủ 5-7 ngày và theo chỉ định của bác sĩ).

Bổ sung các vitamin và chất khoáng

+ Trẻ lớn uống nước ép hoa quả: táo, cam, cà rốt, dưa hấu.

+ Trẻ nhỏ tăng cường bú mẹ.

+ Các bé đang bú mẹ phải tiếp tục bú và đảm bảo mẹ không bị lây chéo bằng cách đeo khẩu trang, kính che giọt bắn và sát khuẩn tay nhanh.

+ Bổ sung các Multivitamin, vitamin nhóm B, D, kẽm và multivitamin.

+ Cha mẹ có thể tập thể dục nhẹ nhàng cho con 15 phút mỗi ngày (trẻ lớn), duy trì các thói quen tốt để giữ tinh thần lạc quan.

BS. Mạnh Cường

Nhóm Bác sĩ Hỗ trợ F0 tại nhà