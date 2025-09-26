Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Bùi Tường Linh

Âm nhạc truyền cảm hứng

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do Bùi Trường Linh sáng tác và thể hiện, phát hành ngày 1/9/2023. Với phần phối khí của Alterboi cùng sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Quyên (đàn tranh), Mai Chí Công (đàn bầu), nhạc phẩm dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc.



Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng tạo nên bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay.



Ban đầu được giới thiệu trên YouTube, nhạc phẩm dần thu hút sự quan tâm của công chúng với gần 6 triệu lượt xem. Giai điệu được nhiều tập thể, cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện trọng đại.



Mới nhất, 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao hòa giọng Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).