VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

Sài Gòn Xanh

Tổ chức vì cộng đồng

Sài Gòn Xanh do Nguyễn Lương Ngọc khởi xướng từ năm 2022, kỳ vọng biến những dòng kênh ô nhiễm thành biểu tượng của tinh thần sống xanh và hành động bền vững.

Dù mưa hay nắng, đều đặn mỗi tuần hai lần, nhóm bạn trẻ có mặt tại những dòng kênh ô nhiễm để dọn dẹp, trả lại sự trong lành cho thành phố. Sau gần 5 năm, dự án tổ chức hơn 300 chiến dịch dọn rác, thu hút hơn 20.000 tình nguyện viên và thu gom trên 3.000 tấn rác thải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Năm 2023, Sài Gòn Xanh đại diện Việt Nam tham gia Ngày dọn rác thế giới, vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu với hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng quốc tế. Thành tích này là niềm tự hào của nhóm sáng lập, đồng thời khẳng định sức mạnh và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trước các thách thức môi trường.

Nhiều cộng đồng tại Tiền Giang, Vũng Tàu, Bình Dương nhân rộng mô hình, thậm chí các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Indonesia cũng mong muốn hợp tác với Sài Gòn Xanh.

Ket-1-1761736286-9522-1761736408.png
Ket-2-1761736286-8582-1761736408.png
