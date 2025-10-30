Buôn trăng

Âm nhạc truyền cảm hứng

Phương Mỹ Chi lần đầu trình diễn Buôn trăng trên sân khấu Sing! Asia , phát sóng giữa tháng 6, lập tức gây sốt trên các nền tảng số. Ca khúc lấy một phần cảm hứng từ tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mạc Tử. Mỹ Chi khoe chất giọng khỏe, luyến láy mượt mà và làm chủ sân khấu với cách trình diễn đa dạng, kết hợp múa võ Vovinam cuối tiết mục.

Giám khảo Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh hào hứng trước phần trình diễn của giọng ca gen Z. "Chất giọng em rất khỏe, phóng khoáng", tài tử nói. Còn ca sĩ Đan Trường nhận xét: "Tôi hài lòng khi Phương Mỹ Chi mang đến màn trình diễn nhiều màu sắc qua ca khúc dân gian đương đại".

Khi Tô Hữu Bằng thắc mắc bài hát về ánh trăng nhưng lại có múa võ. Phương Mỹ Chi nói muốn đưa môn nghệ thuật cổ truyền của vùng đất Bình Định - quê hương của nhà thơ Hàn Mạc Tử - vào màn thi để tô đậm nét văn hóa dân tộc Việt.

Theo giám khảo Trương Lương Dĩnh, Phương Mỹ Chi biết cách kiểm soát âm luật chuẩn mực và tinh tế. Khi cô cất điệu hò của miền Tây Nam Bộ ở phần giao lưu, khán phòng buổi thi ồ lên vì chất giọng khỏe khoắn, truyền cảm của cô.