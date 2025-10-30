Khánh Vy

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Trên sóng truyền hình, Khánh Vy ghi dấu với phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ linh hoạt. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, xuất hiện ở nhiều sự kiện quốc tế nhờ hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là một trong những MC kiêm nhà sáng tạo nội dung sáng giá hiện nay. Từ "hot girl 7 thứ tiếng" gây chú ý năm 2016, cô xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, tên tuổi càng bùng nổ khi dẫn dắt sân chơi tri thức dành cho học sinh cấp ba - Đường lên đỉnh Olympia.

Song song công việc MC, Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật. Kênh YouTube của cô có hơn 2,1 triệu người theo dõi.

Hình ảnh năng động, gần gũi giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z. Trong công việc lẫn đời thường, Khánh Vy hướng đến hình ảnh trẻ trung, thể hiện qua cách phối sơ mi - trang phục yêu thích.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, Khánh Vy được vinh danh "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm". Giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của cô với cộng đồng.

Trên sân khấu Vietnam iContent Awards 2024, người đẹp đôi lần nghẹn ngào, nói vinh dự khi sáng tạo của cô được ghi nhận bằng giải thưởng uy tín. Khánh Vy hoài niệm thời mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, khi mọi người hỏi làm gì, cô thường nói quay làm video. "Mọi người hỏi lại: là chia sẻ những thứ vui vui trên mạng đó à?". Đi qua những ngày đầu "không ai biết", hiện cô trở thành nhà sáng tạo với những nội dung triệu lượt xem, được cộng đồng trẻ "nhớ mặt, đặt tên"

MC không quên cảm ơn cơ quan quản lý đã tạo điều kiện cho người làm sáng tạo nội dung, tri ân đồng nghiệp tại VTV, VTC vì trở thành người thầy đầu tiên trên con đường sáng tạo của mình và khán giả. Khánh Vy nhận tràng pháo tay dài khi dùng tiếng Nghệ cảm ơn bố mẹ đã về hưu, "không ngừng cày view cho con gái".