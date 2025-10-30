VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Khánh Vy

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là một trong những MC kiêm nhà sáng tạo nội dung sáng giá hiện nay. Từ "hot girl 7 thứ tiếng" gây chú ý năm 2016, cô xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, tên tuổi càng bùng nổ khi dẫn dắt sân chơi tri thức dành cho học sinh cấp ba - Đường lên đỉnh Olympia.

Trên sóng truyền hình, Khánh Vy ghi dấu với phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ linh hoạt. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, xuất hiện ở nhiều sự kiện quốc tế nhờ hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp.

Song song công việc MC, Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật. Kênh YouTube của cô có hơn 2,1 triệu người theo dõi.

Hình ảnh năng động, gần gũi giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z. Trong công việc lẫn đời thường, Khánh Vy hướng đến hình ảnh trẻ trung, thể hiện qua cách phối sơ mi - trang phục yêu thích.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, Khánh Vy được vinh danh "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm". Giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của cô với cộng đồng.

Trên sân khấu Vietnam iContent Awards 2024, người đẹp đôi lần nghẹn ngào, nói vinh dự khi sáng tạo của cô được ghi nhận bằng giải thưởng uy tín. Khánh Vy hoài niệm thời mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, khi mọi người hỏi làm gì, cô thường nói quay làm video. "Mọi người hỏi lại: là chia sẻ những thứ vui vui trên mạng đó à?". Đi qua những ngày đầu "không ai biết", hiện cô trở thành nhà sáng tạo với những nội dung triệu lượt xem, được cộng đồng trẻ "nhớ mặt, đặt tên"

MC không quên cảm ơn cơ quan quản lý đã tạo điều kiện cho người làm sáng tạo nội dung, tri ân đồng nghiệp tại VTV, VTC vì trở thành người thầy đầu tiên trên con đường sáng tạo của mình và khán giả. Khánh Vy nhận tràng pháo tay dài khi dùng tiếng Nghệ cảm ơn bố mẹ đã về hưu, "không ngừng cày view cho con gái".

0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh say hi

Em xinh say hi

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy