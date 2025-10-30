Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline thành lập tháng 4/2021, với 8 thành viên. Đến nay, nhóm tăng lên 20 người, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có chung đam mê nhiếp ảnh và phục chế ảnh.

Suốt 4 năm hoạt động, nhóm ứng dụng công ngh và tự sáng tạo, phục dựng hơn 8.000 tấm ảnh bị mờ nhòe qua thời gian, trong đó phần lớn là ảnh liệt sĩ. Họ "bắt tay" Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và nhiều đơn vị chính trị, xã hội trong nước... tổ chức hơn 50 buổi tri ân, trao ảnh phục dựng cùng 8.000 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tập thể và nhiều cá nhân của nhóm được vinh danh, tuyên dương ở loạt giải thưởng lớn như:

- Bằng khen từ ban chấp hành tỉnh đoàn Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Phú Yên vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2024, 2025.

- Trưởng nhóm Phùng Quang Trung đạt top 10 cá nhân nhận giải tình nguyện quốc gia năm 2024, top 10 giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Phó trưởng nhóm Lê Văn Phúc vào top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thủ đô năm 2025.

- Thành viên Nguyễn Việt Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Thành viên Nguyễn Quốc Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023-2025.

Lượng tương tác, theo dõi trên đa nền tảng, mạng xã hội của các thành viên rất lớn. Họ thường thông tin, video tích cực nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

Các sản phẩm truyền thông của nhóm không chỉ thu hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem, chia sẻ mà còn góp phần định hướng lối sống lành mạnh, tạo động lực cho giới trẻ cùng hành động vì những mục tiêu tốt đẹp.