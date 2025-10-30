VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline thành lập tháng 4/2021, với 8 thành viên. Đến nay, nhóm tăng lên 20 người, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có chung đam mê nhiếp ảnh và phục chế ảnh.

Suốt 4 năm hoạt động, nhóm ứng dụng công ngh và tự sáng tạo, phục dựng hơn 8.000 tấm ảnh bị mờ nhòe qua thời gian, trong đó phần lớn là ảnh liệt sĩ. Họ "bắt tay" Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và nhiều đơn vị chính trị, xã hội trong nước... tổ chức hơn 50 buổi tri ân, trao ảnh phục dựng cùng 8.000 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tập thể và nhiều cá nhân của nhóm được vinh danh, tuyên dương ở loạt giải thưởng lớn như:

- Bằng khen từ ban chấp hành tỉnh đoàn Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Phú Yên vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2024, 2025.

- Trưởng nhóm Phùng Quang Trung đạt top 10 cá nhân nhận giải tình nguyện quốc gia năm 2024, top 10 giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Phó trưởng nhóm Lê Văn Phúc vào top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thủ đô năm 2025.

- Thành viên Nguyễn Việt Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Thành viên Nguyễn Quốc Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023-2025.

Lượng tương tác, theo dõi trên đa nền tảng, mạng xã hội của các thành viên rất lớn. Họ thường thông tin, video tích cực nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

Các sản phẩm truyền thông của nhóm không chỉ thu hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem, chia sẻ mà còn góp phần định hướng lối sống lành mạnh, tạo động lực cho giới trẻ cùng hành động vì những mục tiêu tốt đẹp.

Ket-2-1761733560-7128-1761733632.png
Ket-1-1761733560-9055-1761733632.png
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh 'Say hi'

Em xinh 'Say hi'

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy