Con Cò Đây

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây (tên thật Trương Quân) là gương mặt trẻ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và giàu năng lượng. Thời gian đầu, Quân tập trung vào các video review ẩm thực, sau đó dần chuyển hướng sang nội dung đời thường, mang tính giải trí cao và phản ánh sinh hoạt quen thuộc của người Việt.

Hơn một năm qua, anh gây "sốt" với loạt video hóa thân "người mẹ miền Bắc". Trong series Bữa cơm của một gia đình miền Bắc nọ, anh thể hiện hình ảnh người mẹ với cách nói chuyện thân thuộc, đôi khi gắt gỏng nhưng ẩn chứa tình thương. Nhân vật khiến nhiều khán giả bật cười vì "giống mẹ mình quá".



Một số tập khác mở rộng thành "vũ trụ mẹ miền Bắc", khai thác các tình huống quen thuộc như mẹ nói chuyện với hàng xóm, dạy con nấu ăn, chuẩn bị Tết hay than phiền chuyện con cái. Nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem, trong đó có tập hơn 15 triệu lượt.

Trong một cuộc phỏng vấn, Quân từng tiết lộ đầu tư hơn 20 bộ tóc giả, 70 trang phục trung niên và nhiều phụ kiện như kính lão, lô cuốn, son đỏ để tạo hình nhân vật trông thật hơn. Phần lớn lời thoại xuất phát từ quan sát thực tế và ký ức cá nhân, không theo kịch bản cố định, nhờ đó nhân vật có sự tự nhiên, gần gũi.

Để sản phẩm chỉn chu nhất, anh chuẩn bị kỹ lưỡng bối cảnh, đạo cụ lẫn nhịp thoại. Mục tiêu là phản ánh đúng nhịp sống gia đình miền Bắc, nơi người mẹ vừa nghiêm khắc vừa ân cần. Nhiều khán giả nhận xét xem video của anh như gặp lại hình ảnh mẹ hoặc bà của chính mình.

Bên cạnh đó, Con Cò Đây còn hóa thân thành hàng xóm, bạn thân hay ông bố trong các tình huống đời thường. Cách quan sát, diễn xuất linh hoạt giúp mỗi nhân vật có nét riêng. Các nội dung Mẹ miền Bắc gặp hàng xóm khó tính, Mẹ miền Bắc chuẩn bị Tết hay Một ngày nấu cơm quê với bạn bè đăng tải trên kênh Con Cò Đây Official thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận tích cực.