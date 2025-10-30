VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Con Cò Đây

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây (tên thật Trương Quân) là gương mặt trẻ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và giàu năng lượng. Thời gian đầu, Quân tập trung vào các video review ẩm thực, sau đó dần chuyển hướng sang nội dung đời thường, mang tính giải trí cao và phản ánh sinh hoạt quen thuộc của người Việt.

Hơn một năm qua, anh gây "sốt" với loạt video hóa thân "người mẹ miền Bắc". Trong series Bữa cơm của một gia đình miền Bắc nọ, anh thể hiện hình ảnh người mẹ với cách nói chuyện thân thuộc, đôi khi gắt gỏng nhưng ẩn chứa tình thương. Nhân vật khiến nhiều khán giả bật cười vì "giống mẹ mình quá".

Một số tập khác mở rộng thành "vũ trụ mẹ miền Bắc", khai thác các tình huống quen thuộc như mẹ nói chuyện với hàng xóm, dạy con nấu ăn, chuẩn bị Tết hay than phiền chuyện con cái. Nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem, trong đó có tập hơn 15 triệu lượt.

Trong một cuộc phỏng vấn, Quân từng tiết lộ đầu tư hơn 20 bộ tóc giả, 70 trang phục trung niên và nhiều phụ kiện như kính lão, lô cuốn, son đỏ để tạo hình nhân vật trông thật hơn. Phần lớn lời thoại xuất phát từ quan sát thực tế và ký ức cá nhân, không theo kịch bản cố định, nhờ đó nhân vật có sự tự nhiên, gần gũi.

Để sản phẩm chỉn chu nhất, anh chuẩn bị kỹ lưỡng bối cảnh, đạo cụ lẫn nhịp thoại. Mục tiêu là phản ánh đúng nhịp sống gia đình miền Bắc, nơi người mẹ vừa nghiêm khắc vừa ân cần. Nhiều khán giả nhận xét xem video của anh như gặp lại hình ảnh mẹ hoặc bà của chính mình.

Bên cạnh đó, Con Cò Đây còn hóa thân thành hàng xóm, bạn thân hay ông bố trong các tình huống đời thường. Cách quan sát, diễn xuất linh hoạt giúp mỗi nhân vật có nét riêng. Các nội dung Mẹ miền Bắc gặp hàng xóm khó tính, Mẹ miền Bắc chuẩn bị Tết hay Một ngày nấu cơm quê với bạn bè đăng tải trên kênh Con Cò Đây Official thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận tích cực.

Trước khi được biết đến với hình tượng "mẹ miền Bắc", Trương Quân từng là nhà sáng tạo nội dung chuyên review ẩm thực. Anh ghi dấu bằng lối kể chuyện mộc mạc, thân mật, thường xuất hiện trong những quán ăn bình dân, chia sẻ trải nghiệm thật. Sau này, khi mở rộng sang mảng giải trí, anh vẫn giữ chất tự nhiên đó trong từng lời thoại, tạo nên sự nhất quán về phong cách.

Con Cò Đây cho biết việc chuyển hướng không phải để chạy theo xu hướng mà là cách anh "làm mới chính mình". Các clip hóa thân giúp anh thử nghiệm nhiều nhân vật, tìm hướng kể chuyện khác nhau và phản ánh những điều quen thuộc trong cuộc sống. Nhờ vậy, nội dung của anh vừa mang tính hài hước vừa chạm tới cảm xúc người xem.

Nhiều video của Con Cò Đây hiện có lượt xem cao trên YouTube và TikTok, trở thành điểm nhấn trong cộng đồng sáng tạo nội dung năm 2024. Ngày 18/10, anh thắng giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại TikTok Awards Vietnam 2025.

0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh say hi

Em xinh say hi

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy