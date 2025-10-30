VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Còn gì đẹp hơn

Âm nhạc truyền cảm hứng

MV 'Còn gì đẹp hơn'
 
 
MV Còn gì đẹp hơn.

Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phim điện ảnh Mưa đỏ ra mắt hôm 22/8, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Kịch bản, hình ảnh chạm đến cảm xúc khán giả, nhất là thế hệ trẻ. Cùng thời điểm, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng thể hiện nhanh chóng gây chú ý, dù không xuất hiện trong phim.

Trước ngày công chiếu phim, ca từ Còn gì đẹp hơn do lan tỏa mạnh trên TikTok khi hàng chục nghìn người chọn đoạn điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" làm nhạc nền trong loạt video thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đến 14/9, có khoảng 270.000 video sử dụng ca khúc này.

Tạo hình của nhạc sĩ, ca sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng (vai Hải, giữa) trong Mưa đỏ.

Với giai điệu trữ tình, mềm mại và ca từ giàu hình tượng, bản hit khắc họa ký ức chiến tranh, nỗi mong đợi và khát vọng hòa bình. Tác giả Nguyễn Hùng cho biết anh "thai nghén" nhạc phẩm khi đọc kịch bản và quay phim Mưa đỏ, hoàn thiện sau khi phim đóng máy. Nguyễn Hùng đóng vai Hải - người lính miền Trung kiên cường, giàu tình cảm.

Mối liên hệ giữa phim và ca khúc rõ nét. Dù không vang lên trong phim, Còn gì đẹp hơn được lấy cảm hứng từ chính bối cảnh và tinh thần Mưa đỏ, trở thành "lá thư gửi hậu phương", thay lời chiến sĩ Thành cổ gửi mẹ, người thân.

Sự xuất hiện đồng thời của phim và ca khúc trong dịp quan trọng giúp thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay được truyền tải mạnh mẽ hơn. Người trẻ không chỉ xem phim, nghe nhạc mà còn tích cực chia sẻ qua mạng xã hội, tạo hiệu ứng vượt khỏi rạp chiếu lẫn studio ghi âm.

Dàn diễn viên Mưa đỏ.
