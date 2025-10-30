Còn gì đẹp hơn

Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phim điện ảnh Mưa đỏ ra mắt hôm 22/8, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Kịch bản, hình ảnh chạm đến cảm xúc khán giả, nhất là thế hệ trẻ. Cùng thời điểm, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng thể hiện nhanh chóng gây chú ý, dù không xuất hiện trong phim.

Trước ngày công chiếu phim, ca từ Còn gì đẹp hơn do lan tỏa mạnh trên TikTok khi hàng chục nghìn người chọn đoạn điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" làm nhạc nền trong loạt video thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đến 14/9, có khoảng 270.000 video sử dụng ca khúc này.

Tạo hình của nhạc sĩ, ca sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng (vai Hải, giữa) trong Mưa đỏ.

Với giai điệu trữ tình, mềm mại và ca từ giàu hình tượng, bản hit khắc họa ký ức chiến tranh, nỗi mong đợi và khát vọng hòa bình. Tác giả Nguyễn Hùng cho biết anh "thai nghén" nhạc phẩm khi đọc kịch bản và quay phim Mưa đỏ, hoàn thiện sau khi phim đóng máy. Nguyễn Hùng đóng vai Hải - người lính miền Trung kiên cường, giàu tình cảm.