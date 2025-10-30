Em xinh say hi

Hiện tượng số của năm

Em xinh say hi do Vie Channel - thành viên tổ hợp DatVietVAC Group Holdings - sản xuất, đánh dấu một trong những chương trình thực tế âm nhạc quy mô, nhiều đổi mới nhất năm nay

Với format thuần Việt, chương trình kỳ vọng tìm kiếm và phát triển thế hệ nữ idol mới của Vbiz - những nghệ sĩ vừa có tài năng nghệ thuật, vừa có tư duy hiện đại để hội nhập với thị trường âm nhạc quốc tế.



Show quy tụ 30 nghệ sĩ gồm Bích Phương, Phương Ly, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon, Pháo Northside, 52Hz, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, Maiquin, Juky San, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lyly, Hoàng Duyên, Liu Grace, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Muộii, Chi Xê, Danmy và Đào Tử A1J.

Mỗi tập là màn kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, sân khấu, câu chuyện cá nhân, được dàn dựng công phu bởi êkíp hàng trăm người. Bên cạnh những màn biểu diễn được đầu tư chỉn chu, Em xinh say hi còn được đánh giá cao ở tính sáng tạo thị giác - khi sân khấu, ánh sáng, trang phục lẫn hiệu ứng được thiết kế riêng cho từng nghệ sĩ, thể hiện rõ cá tính và phong cách âm nhạc.

Ngoài yếu tố giải trí, chương trình góp phần định hình xu hướng mới cho lứa idol Việt: mỗi nghệ sĩ trẻ không chỉ là ca sĩ mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc, thời trang, thái độ biểu diễn. Một số tiết mục của Lamoon, Muộii, LyHan hay Ánh Sáng AZA nhận hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, ghi nhận sức hút của lớp nghệ sĩ trẻ được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

Êkíp Vie Channel định hướng Em xinh say hi sẽ là bệ phóng cho những nghệ sĩ nữ tài năng - nơi yếu tố văn hóa, hiện đại và cảm xúc hòa quyện, phản ánh diện mạo mới của âm nhạc đại chúng nước nhà. Chương trình khép lại mùa đầu với nhiều dư âm tích cực, mở ra kỳ vọng về một thế hệ idol Việt bản lĩnh, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng.