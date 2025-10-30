Thầy Thích Khải Tuấn

Cá nhân vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn là chủ kênh Ẩm thực Phật giáo trên TikTok, thu hút hơn 2,5 triệu lượt theo dõi và gần 50 triệu lượt thích. Qua thước phim mộc mạc về món ăn chay và lời chia sẻ nhẹ nhàng, thầy biến bữa cơm thanh đạm thành trải nghiệm thiền vị, giúp giới trẻ tìm thấy sự an yên giữa cuộc sống bộn bề.

Thầy gắn kết chặt chẽ hoạt động sáng tạo nội dung với đời sống tu tập tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên. Thiền viện được xây dựng trên diện tích 34 ha, đã hoàn thành giai đoạn một với chánh điện, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan..., dần trở thành không gian tâm linh quan trọng của địa phương.

Bên cạnh hoạt động tu học, Thiền viện còn tổ chức loạt chương trình cộng đồng như lễ Trung thu tặng hơn 2.000 phần quà cho thiếu nhi, lễ trồng cây bảo vệ môi trường, lễ An vị Phật hút hàng nghìn Phật tử. Những hoạt động này thể hiện rõ định hướng nhân văn, gắn bó cộng đồng và mang lại giá trị thực tế.

Kênh Ẩm thực Phật giáo và Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên góp phần xây dựng cộng đồng sống nhân ái, lành mạnh và bền vững, thể hiện sức mạnh lâu dài của sáng tạo nội dung mang tính nhân văn.