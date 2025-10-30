VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn

Cá nhân vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn là chủ kênh Ẩm thực Phật giáo trên TikTok, thu hút hơn 2,5 triệu lượt theo dõi và gần 50 triệu lượt thích. Qua thước phim mộc mạc về món ăn chay và lời chia sẻ nhẹ nhàng, thầy biến bữa cơm thanh đạm thành trải nghiệm thiền vị, giúp giới trẻ tìm thấy sự an yên giữa cuộc sống bộn bề.

Thầy gắn kết chặt chẽ hoạt động sáng tạo nội dung với đời sống tu tập tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên. Thiền viện được xây dựng trên diện tích 34 ha, đã hoàn thành giai đoạn một với chánh điện, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan..., dần trở thành không gian tâm linh quan trọng của địa phương.

Bên cạnh hoạt động tu học, Thiền viện còn tổ chức loạt chương trình cộng đồng như lễ Trung thu tặng hơn 2.000 phần quà cho thiếu nhi, lễ trồng cây bảo vệ môi trường, lễ An vị Phật hút hàng nghìn Phật tử. Những hoạt động này thể hiện rõ định hướng nhân văn, gắn bó cộng đồng và mang lại giá trị thực tế.

Kênh Ẩm thực Phật giáo và Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên góp phần xây dựng cộng đồng sống nhân ái, lành mạnh và bền vững, thể hiện sức mạnh lâu dài của sáng tạo nội dung mang tính nhân văn.

Ket-2-1761735238-9722-1761735358.png
Ket-1-1761735238-4815-1761735358.png
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh 'Say hi'

Em xinh 'Say hi'

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy