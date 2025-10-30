Sao nhập ngũ

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Sao nhập ngũ là chương trình thực tế đầu tiên khai thác về Quân đội nhân dân Việt Nam, do Công ty Truyền thông Viettel phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất. Mỗi mùa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực.



Tham gia chương trình, các nghệ sĩ có 7 ngày trở thành quân nhân thực thụ, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội. Sau mỗi ngày, họ được chỉ huy trực tiếp đánh giá dựa trên thể lực, tinh thần kỷ luật lẫn kỹ năng quân sự.

Những bài tập huấn khắc nghiệt cùng loạt thử thách bất ngờ không chỉ đòi hỏi sức bền, ý chí mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật và sức mạnh tập thể. Trải nghiệm này giúp nghệ sĩ lẫn khán giả thấu hiểu phần nào gian khổ, hy sinh của người lính.



Sau 7 năm với 15 mùa phát sóng, Sao nhập ngũ trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế được yêu thích nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả, nhất là giới trẻ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước.

Phiên bản 2025 lấy chủ đề "Khi Tổ quốc gọi tên", Sao nhập ngũ quy tụ 30 nghệ sĩ - con số lớn nhất từ trước đến nay, gấp khoảng ba lần so với các mùa trước. Ban tổ chức chia lực lượng thành tám đội, các đội trưởng gồm: Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Độ Mixi, Diệu Nhi, Hòa Minzy, Chi Pu và Linh Ngọc Đàm. Nhiều gương mặt quen thuộc mùa trước cũng trở lại, điển hình là Hương Giang, Thanh Duy, Jun Phạm, Minh Tú, Hậu Hoàng. Các tân binh gây chú ý có Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, PewPew, Ly Ly hay Double2T.

Mùa này được thiết kế như một trại huấn luyện thực chiến với bốn giai đoạn: Đối mặt giới hạn bản thân; Rèn luyện sức mạnh chiến thuật; Lý tưởng phục vụ nhân dân; Khi Tổ quốc gọi tên. Chương trình bổ sung thử thách mới "Chảo lửa thách đấu", các nghệ sĩ phải đối kháng, vận dụng kỹ năng quân sự đã học để vượt qua đối thủ, tăng yếu tố thực tế lẫn tính cạnh tranh.

Với quy mô mở rộng, đầu tư hình ảnh và dàn nghệ sĩ đa dạng, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục khẳng định sức hút, góp phần lan tỏa tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc.