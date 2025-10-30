VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

Hành trình ước mơ

Tổ chức vì cộng đồng

Hành trình ước mơ là chương trình thiện nguyện do Nguyễn Huỳnh Như Entertainment sản xuất, phát sóng trên HTV9 từ cuối năm 2024. Nghệ sĩ Quyền Linh đồng hành với vai trò Sứ giả hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh sẻ chia và hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

Mỗi tập, Quyền Linh, Huỳnh Như và các khách mời nổi tiếng cùng lên chuyến xe "ước mơ" đến những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Tại đây, nhân vật chính và khách mời sẽ vượt qua thử thách để nhận về phần quà thiết thực, từ hiện vật đến tiền mặt, giúp cải thiện cuộc sống.

Đơn cử ở tập 8, MC Quyền Linh không giấu được xúc động khi nghe câu chuyện về em nhỏ bị bỏ rơi, phải vượt qua nhiều biến cố mới để đến trường, tiếp cận con chữ. Trong tập 14, ca sĩ Ricky Star - diễn viên Phát La rơi nước mắt trước hoàn cảnh của hai bé mồ côi nhưng luôn giữ niềm tin vào cuộc sống.

Tương tự ở tập 17, Phạm Đình Thái Ngân và Vũ Thịnh đồng cảm, khâm phục tinh thần mạnh mẽ của bé Lan khi chiến đấu với nghịch cảnh.

Tập 20 kể hành trình đoàn tụ của người cha và hai con sau thời gian dài xa cách, khiến diễn viên Lan Phương xúc động. Trong khi đó, tập 21 ghi dấu ấn với sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh, tôn vinh nghị lực vượt khó của chị Thảo.

Chương trình để lại dấu ấn với nhiều câu chuyện xúc động: trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường, gia đình khó khăn có phương tiện mưu sinh, nhiều số phận mở ra cơ hội mới.

Kết hợp hài hòa giữa giải trí và giá trị nhân đạo, Hành trình ước mơ không chỉ mang đến những phút giây lắng đọng mà còn khẳng định ý nghĩa xã hội sâu sắc, gieo thêm niềm tin và hy vọng để những hoàn cảnh bất hạnh có cơ hội viết tiếp ước mơ.

Ket-2-1761732635-8607-1761733028.png
Ket-1-1761732635-3871-1761733029.png
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

