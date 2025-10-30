Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Video truyền cảm hứng

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai do Yeah1 tổ chức, lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. Trên các diễn đàn, khán giả cho biết ấn tượng vì concert mang tính giải trí chất lượng cao.

Sự kiện quy tụ 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.

Sự đa dạng trên tạo "bức tranh anh em" vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng, qua đó khán giả nhìn thấy hình ảnh nam giới Việt trong nhiều vai trò khác nhau - mạnh mẽ, chân thành, trách nhiệm và đầy nghị lực.

Các đêm diễn ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hưng Yên, hàng chục nghìn khán giả hòa mình vào bầu không khí sôi động kéo dài suốt nhiều giờ. VnExpress ghi nhận concert tại Hưng Yên, dù trời lạnh 15 độ C, khán giả vẫn nán lại đến phút cuối, hát vang với các nghệ sĩ. Những hiệu ứng đặc biệt như "nón tím khổng lồ" - biểu tượng xuyên suốt chương trình hay cảnh tuyết rơi trên sân khấu được fan đánh giá ấn tượng.

Trong show, nhiều nghệ sĩ thuật lại hành trình cá nhân - thất bại, thử thách và nỗ lực vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem. Đơn cử, phần trình diễn của Tuấn Hưng, Trọng Hiếu, Rhymastic hay Binz được dàn dựng như những câu chuyện nhỏ, tái hiện chặng đường họ vượt giới hạn, thách thức.

Theo êkíp sản xuất, điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kết nối âm nhạc, câu chuyện và giá trị cộng đồng. Mỗi tiết mục kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, chia sẻ cảm xúc thật, giúp khán giả vừa nghe, vừa cảm nhận hơi thở cuộc sống. Bên cạnh đó, yếu tố hình ảnh, kỹ thuật sân khấu được đầu tư bài bản, nỗ lực tiệm cận show quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

Đại diện Yeah1 cho biết mục tiêu của chuỗi concert là tạo ra không gian biểu diễn bền vững cho nghệ sĩ, đồng thời khơi dậy tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua âm nhạc, chương trình mong gửi gắm thông điệp về tình anh em, ý chí vượt khó và lòng nhân ái - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh người Việt.

Với cách tiếp cận sáng tạo, Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ là concert đơn thuần mà là hành trình nghệ thuật và cảm xúc - nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả, lan tỏa tinh thần tích cực, niềm tin vào cuộc sống.