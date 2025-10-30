VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Video truyền cảm hứng

Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình.

79 đội hình diễu binh tiến qua lễ đài, đại diện cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Các khối tham gia gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên, cùng nhiều xe cơ giới, khí tài hiện đại của lục quân, hải quân, không quân.

Các khoảnh khắc ấn tượng như đội hình máy bay tiêm kích, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình, đoàn xe tăng và tên lửa di chuyển đồng bộ... được truyền hình trực tiếp trên VTV, tái hiện không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ.

Theo ghi nhận của VnExpress, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách có mặt từ sớm dọc các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Trần Phú... để theo dõi đoàn diễu binh. Nhiều cựu chiến binh, gia đình trẻ mang theo cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rợp sắc đỏ trong buổi sáng Quốc khánh.

Hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, khối dân sự và các tổ chức đoàn thể... dành nhiều tháng chuẩn bị, luyện tập. Công tác an ninh, y tế, giao thông được triển khai đồng bộ, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

0925-9-1761552627-6252-1761552814.jpg
0925-8-1761552718-2469-1761552814.jpg

Lễ diễu binh là một trong những hoạt động trọng điểm của chuỗi sự kiện mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh các chương trình nghệ thuật, triển lãm và hội thảo diễn ra ở Hà Nội, TP HCM, Quảng Trị cùng nhiều địa phương trên cả nước.

0925-6-1761552752-1212-1761552814.jpg
0925-5-1761552752-8214-1761552814.jpg
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Ninh Dương Story

0
Jenny Huỳnh

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Jenny Huỳnh

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khánh Vy

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khánh Vy

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Hannah Olala

0
Gia đình truyền hình

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Gia đình truyền hình

0
Con Cò Đây

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khoai Lang Thang

0
Yeah1

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Yeah1

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Bếp bên sườn đồi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Bếp bên sườn đồi

0
Vẽ kể chuyện

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ kể chuyện

0
Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Huỳnh Duy Khương

0
Phạm Tuấn Hưng

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Tuấn Hưng

0
Út về vườn

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Út về vườn

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Khoai Lang Thang

0
Vẽ hạnh phúc

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ hạnh phúc

0
Harry Nista

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Harry Nista

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Tina Thảo Thi

0
Phép màu

Âm nhạc truyền cảm hứng

Phép màu

0
Buôn trăng

Âm nhạc truyền cảm hứng

Buôn trăng

0
Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Âm nhạc truyền cảm hứng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

0
Made in Vietnam

Âm nhạc truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Còn gì đẹp hơn

Âm nhạc truyền cảm hứng

Còn gì đẹp hơn

0
Bắc Bling

Âm nhạc truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Âm nhạc truyền cảm hứng

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

0
Gia đình Haha

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Gia đình Haha

0
Mái ấm gia đình Việt

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Mái ấm gia đình Việt

0
Sao nhập ngũ

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Sao nhập ngũ

0
Chiến sĩ quả cảm

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Chiến sĩ quả cảm

0
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Video truyền cảm hứng

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

0
Bắc Bling

Video truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Made in Vietnam

Video truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Tân binh toàn năng

Hiện tượng số của năm

Tân binh toàn năng

0
Chiến sĩ quả cảm

Hiện tượng số của năm

Chiến sĩ quả cảm

0
Gia đình Haha

Hiện tượng số của năm

Gia đình Haha

0
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Hiện tượng số của năm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

0
Em xinh 'Say hi'

Hiện tượng số của năm

Em xinh 'Say hi'

0
Sài Gòn Xanh

Tổ chức vì cộng đồng

Sài Gòn Xanh

0
Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Tổ chức vì cộng đồng

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

0
Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

0
Hành trình ước mơ

Tổ chức vì cộng đồng

Hành trình ước mơ

0
Nuôi em

Tổ chức vì cộng đồng

Nuôi em

0
Hoa Sen Group

Tổ chức vì cộng đồng

Hoa Sen Group

0
Phong Bụi

Cá nhân vì cộng đồng

Phong Bụi

0
Thầy Thích Khải Tuấn

Cá nhân vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn

0
H'Hen Niê

Cá nhân vì cộng đồng

H'Hen Niê

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Cá nhân vì cộng đồng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Vẽ hạnh phúc

Cá nhân vì cộng đồng

Vẽ hạnh phúc

0
Tina Thảo Thi

Cá nhân vì cộng đồng

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Cá nhân vì cộng đồng

Hannah Olala

0
Lê Văn Bính

Cá nhân vì cộng đồng

Lê Văn Bính

0
Hòa Minzy

Cá nhân vì cộng đồng

Hòa Minzy

0