Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Video truyền cảm hứng

Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình.



79 đội hình diễu binh tiến qua lễ đài, đại diện cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Các khối tham gia gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên, cùng nhiều xe cơ giới, khí tài hiện đại của lục quân, hải quân, không quân.



Các khoảnh khắc ấn tượng như đội hình máy bay tiêm kích, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình, đoàn xe tăng và tên lửa di chuyển đồng bộ... được truyền hình trực tiếp trên VTV, tái hiện không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ.

Theo ghi nhận của VnExpress, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách có mặt từ sớm dọc các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Trần Phú... để theo dõi đoàn diễu binh. Nhiều cựu chiến binh, gia đình trẻ mang theo cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rợp sắc đỏ trong buổi sáng Quốc khánh.

Hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, khối dân sự và các tổ chức đoàn thể... dành nhiều tháng chuẩn bị, luyện tập. Công tác an ninh, y tế, giao thông được triển khai đồng bộ, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.