Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Âm nhạc truyền cảm hứng

Poster ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Duyên Quỳnh thể hiện.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, Duyên Quỳnh thể hiện, tạo cơn sốt trên các nền tảng, mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật trên cả nước.



Với giai điệu hào hùng, ca từ dung dị nhưng xúc động, tác phẩm gửi gắm lòng biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tiếp nối của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Nhiều câu hát như "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh" được khán giả chia sẻ rộng rãi, truyền cảm hứng về niềm tin, sự đoàn kết, trách nhiệm công dân.

Ca khúc càng bùng nổ qua giọng hát Võ Hạ Trâm - Đông Hùng tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Phần trình diễn của họ nhanh chóng lọt top thịnh hành trên YouTube, đạt hơn 2,5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn, đưa bài hát trở lại bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến sau nhiều tháng phát hành.

Trên TikTok hay Facebook, hàng nghìn video dùng nhạc nền từ ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh bất ngờ trước sức lan tỏa và cảm kích hai ca sĩ góp phần đưa nhạc phẩm đến gần công chúng.

Không dừng lại ở sân khấu lớn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn xuất hiện trong các hoạt động biểu diễn ở trường học, chương trình giao lưu nghệ thuật của thanh niên, sinh viên trên cả nước. "Từ mạng xã hội đến đời thực, bài hát được xem như lời nhắc về công ơn thế hệ đi trước và động lực để người trẻ tiếp bước, giữ gìn nền hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương", một tài khoản Facebook viết, nhận sự đồng tình của khán giả.

Nguyễn Văn Chung nói anh không sáng tác để chạy theo thị hiếu, mà mong tạo những ca khúc mang giá trị tinh thần, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Không chỉ là sản phẩm mang tính sự kiện ,nhạc phẩm là thông điệp văn hóa dành cho thế hệ trẻ - mời gọi họ tiếp tục viết nên phần tiếp của câu chuyện hòa bình bằng nỗ lực học tập, lao động và cống hiến cho đất nước.