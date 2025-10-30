Tina Thảo Thi

Cá nhân vì cộng đồng

Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh) ghi dấu với phong cách duyên dáng, hài hước trong loạt video tương tác cùng nghệ sĩ nổi tiếng ở series "Review Idol", kèm câu nói quen thuộc "Peek a boo". Anh dẫn dắt tự nhiên, thường tạo không khí gần gũi và linh hoạt khi kết nối khách mời.

Không dừng lại ở nội dung mang tính giải trí, Tina còn hút fan qua chuỗi "Góp điều nhỏ bé" - series cộng đồng hàng chục tập. Mỗi tập là một câu chuyện về lòng nhân ái, anh trực tiếp chia sẻ, hỗ trợ người lao động nghèo, người cao tuổi, bán hàng rong hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Nguyễn Tiến Thịnh từ Pleiku xuống TP HCM sống và làm việc từ năm 2016. Anh bắt đầu nổi trên mạng xã hội dịch Covid-19, qua những video chia sẻ hành trình đi thiện nguyện, vừa bán quần áo vừa kể chuyện trên livestream. Đầu năm 2024, Thịnh chuyển sang làm review đồ ăn. Trong lần vô tình đi ngang xe há cảo của bà Nguyệt, 86 tuổi ở quận 5, thấy cụ bà lưng còng già yếu ngồi ngủ gật vì ế khách, Thịnh ghé vào xin bán hộ.

Từ đó, anh thường đi khắp các ngõ ngách ở TP HCM để quay video đánh giá, trải nghiệm các gánh hàng rong của người già. Qua những clip hỏi han, trò chuyện với các ông, bà, anh mong người xem đến mua ủng hộ, giúp việc mưu sinh của họ vơi bớt vất vả.

"Có những cụ không còn sức đi lại vẫn phải bán hàng từ sáng tới khuya lãi được chưa đầy 100.000 đồng. Có sự giúp đỡ của cộng đồng, tôi mong cuộc sống của họ sẽ tốt hơn", Thịnh nói với VnExpress. Với cách kể giản dị, chân thành, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy lối sống nhân văn trong cộng đồng.

Song song sáng tạo nội dung, Tina còn thử sức ở vai trò MC và diễn viên lồng tiếng, khẳng định khả năng đa dạng trong lĩnh vực giải trí.