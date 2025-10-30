VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Tân binh toàn năng

Hiện tượng số của năm

Tân binh toàn năng - Show it all Vietnam theo mô hình chương trình thực tế sống còn (survival show), nhằm tuyển chọn và đào tạo nhóm nhạc nam thế hệ mới với đầy đủ kỹ năng ca hát, vũ đạo, biểu diễn theo chuẩn K-pop. Dự án do tập đoàn YeaH1 sản xuất, Techcombank đầu tư.

Chương trình triển khai hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn, phát sóng trực tuyến hàng tuần trên YouTube YeaH1 từ tháng 4).

Giai đoạn 2: Tân binh toàn năng,chiếu trên VTV3 vào khung giờ vàng từ tháng 10.

Các nhà sản xuất gồm Soobin, Tóc Tiên, Kay Trần cùng nhiều chuyên gia Hàn Quốc như Hyuk Shin, Jinyoung Jang và Sungpil Kim - nhóm từng đào tạo các nhóm nhạc đình đám EXO, Red Velvet, SHINee, NCT.

Suốt 100 ngày, 30 thí sinh được huấn luyện, trải qua các vòng loại khắc nghiệt, tìm ra Top 11 bước tiếp vào giai đoạn tranh tài chính thức. Chung cuộc, nhóm nhạc nam thế hệ mới sẽ ra mắt vào tháng 1/2026.

Tân binh toàn năng
 
 
mv-show-me-9871388933879660213-5055-6618
TBTN-3-1761732121-7733-1761732194.jpg
TBTN-2-1761732121-7544-1761732195.jpg
0 Lượt bình chọn

