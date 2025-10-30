Jenny Huỳnh

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Jenny Huỳnh tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005 trong gia đình khá giả. Bắt đầu làm YouTube từ năm 2016, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý với phong cách tự nhiên, đáng yêu và cách kể chuyện gần gũi. Định cư ở Mỹ nhiều năm, Jenny vẫn giữ nét chân phương, siêng nói tiếng Việt để đến gần khán giả quê nhà.



Các video của cô thu hút hàng triệu lượt thích lẫn bình luận, xoay quanh hoạt động thường ngày như đi chơi, đi học, ăn vặt, vẽ tranh, mua hàng ở siêu thị hay vào bếp chế biến món ngon...



Trên các nền tảng số, khán giả nói thích cách Jenny quay vlog về đời sống, học tập và trải nghiệm văn hóa tại nhiều quốc gia. Một số video hút lượt xem gồm: hành trình ba tuần về Việt Nam khám phá ẩm thực; những ngày cuối cùng ở Đại học Stanford, Mỹ; thời gian học tại Bắc Kinh, Trung Quốc; quá trình thích nghi khi chuyển môi trường sống.

Hiện kênh YouTube của Jenny sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi cùng hơn 300 triệu lượt xem. Song song đó, cô còn có kênh TikTok với hơn 7 triệu người theo dõi, khẳng định sức hút mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.



Tháng 8/2023, khi mới 18 tuổi, cô lần đầu tham gia một cuộc đua marathon ở quê nhà Việt Nam. Người đẹp nói như "sống lại tuổi hoa niên", hồn nhiên hơn khi được tiếp xúc với 2.000 trẻ 6-10 tuổi.

"Ở Mỹ, không nhiều người biết em. Do đó, em rất bất ngờ, vui vì được nhiều bé nhận ra, hô vang tên, thậm chí nhắc về những video em từng chia sẻ trên YouTube, TikTok. Các runner nhí rất đáng yêu, em sẽ không quên chuyến về nước lần này", Jenny Huỳnh nói.

Không chỉ dừng lại ở sáng tạo nội dung, Jenny còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước, khẳng định vị trí là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ sáng tạo nội dung trẻ của Việt Nam.