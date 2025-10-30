Hoa Sen Group

Tổ chức vì cộng đồng

Không chỉ tạo chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôn mạ tại Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen còn xây dựng thành công hình ảnh thương hiệu gắn kết chặt chẽ cộng đồng. Với chiến lược phát triển bền vững, Hoa Sen Group theo đuổi mục tiêu vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và kiến tạo giá trị lâu dài, thiết thực cho xã hội.



Hơn 24 năm kiên định triết lý "trung thực - cộng đồng - phát triển", Hoa Sen Group đã và đang khẳng định dấu ấn thương hiệu thông qua nhiều chương trình tài trợ, từ thiện, giải trí mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Dalat Best Dance Crew, Mái ấm gia đình Việt...

Trong đó, Mái ấm gia đình Việt ra đời tháng 10/2022, tiếp nối chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên suốt 10 năm qua. Chương trình đặt mục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng ý chí vươn lên nghịch cảnh, khát khao học tập và phát triển.

Sau chương trình, êkíp và nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm sửa chữa nhà cửa, lợp tôn, xây dựng nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai.