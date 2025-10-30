VnExpress Trở về Giải trí
Không chỉ tạo chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôn mạ tại Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen còn xây dựng thành công hình ảnh thương hiệu gắn kết chặt chẽ cộng đồng. Với chiến lược phát triển bền vững, Hoa Sen Group theo đuổi mục tiêu vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và kiến tạo giá trị lâu dài, thiết thực cho xã hội.

Hơn 24 năm kiên định triết lý "trung thực - cộng đồng - phát triển", Hoa Sen Group đã và đang khẳng định dấu ấn thương hiệu thông qua nhiều chương trình tài trợ, từ thiện, giải trí mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Dalat Best Dance Crew, Mái ấm gia đình Việt...

Trong đó, Mái ấm gia đình Việt ra đời tháng 10/2022, tiếp nối chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên suốt 10 năm qua. Chương trình đặt mục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng ý chí vươn lên nghịch cảnh, khát khao học tập và phát triển.

Sau chương trình, êkíp và nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm sửa chữa nhà cửa, lợp tôn, xây dựng nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai.

Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thành lập ngày 8/8/2001, trụ sở chính đặt tại khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Bình Dương. Từ doanh nghiệp sản xuất tôn thép quy mô nhỏ, Hoa Sen phát triển thành một trong những tập đoàn hàng đầu ngành vật liệu xây dựng trong nước, với hệ thống nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam như Hà Nam, Yên Bái, Nghệ An, Bình Định. Sản phẩm hiện có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo triết lý "Trung thực - Cộng đồng - Phát triển", Hoa Sen định hướng tăng trưởng bền vững, kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Tập đoàn nhiều năm liền nằm trong Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 100 đơn vị phát triển bền vững, đồng thời duy trì danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia" cho các nhóm sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, Hoa Sen mở rộng đầu tư bất động sản, khu công nghiệp và đô thị, hướng đến mô hình tập đoàn đa ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

