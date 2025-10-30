Phạm Tuấn Hưng

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Tuấn Hưng là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung truyền cảm hứng nổi bật trên TikTok. Anh hút gần 700.000 lượt theo dõi cùng hàng triệu lượt xem nhờ những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao.



Mất đi đôi chân từ khi mới 2 tuổi do tai nạn, Tuấn Hưng không đầu hàng số phận mà chọn cách gắn bó với bóng đá, bơi lội và kể câu chuyện của mình qua chiếc điện thoại. Những thước phim giản dị, không cầu kỳ thiết bị, đã nhanh chóng chạm tới trái tim người xem bởi sự chân thật và tinh thần lạc quan.

Song song với vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hưng còn là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Anh từng giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch toàn quốc cho người khuyết tật (2023) và tham dự ASEAN Para Games, trở thành minh chứng sống động cho nghị lực phi thường.



Với lối kể mộc mạc và năng lượng tích cực, Phạm Tuấn Hưng không chỉ truyền động lực cho cộng đồng mà còn mở ra hình ảnh một thế hệ sáng tạo nội dung gắn liền với câu chuyện đời thực - chân thật, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.