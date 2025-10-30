VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Phạm Tuấn Hưng

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Tuấn Hưng là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung truyền cảm hứng nổi bật trên TikTok. Anh hút gần 700.000 lượt theo dõi cùng hàng triệu lượt xem nhờ những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao.

Mất đi đôi chân từ khi mới 2 tuổi do tai nạn, Tuấn Hưng không đầu hàng số phận mà chọn cách gắn bó với bóng đá, bơi lội và kể câu chuyện của mình qua chiếc điện thoại. Những thước phim giản dị, không cầu kỳ thiết bị, đã nhanh chóng chạm tới trái tim người xem bởi sự chân thật và tinh thần lạc quan.

Song song với vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hưng còn là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Anh từng giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch toàn quốc cho người khuyết tật (2023) và tham dự ASEAN Para Games, trở thành minh chứng sống động cho nghị lực phi thường.

Với lối kể mộc mạc và năng lượng tích cực, Phạm Tuấn Hưng không chỉ truyền động lực cho cộng đồng mà còn mở ra hình ảnh một thế hệ sáng tạo nội dung gắn liền với câu chuyện đời thực - chân thật, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh 'Say hi'

Em xinh 'Say hi'

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy