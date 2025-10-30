Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Âm nhạc truyền cảm hứng

Từ khi ra mắt, nhạc phẩm tạo "cơn sốt" trên mạng xã hội nhờ giai điệu tươi mới, bắt tai cùng thông điệp tích cực về cảnh đẹp đất nước, "sự giản dị nhưng phi thường" của con người Việt Nam. Phần lời được ví như trang nhật ký bằng âm nhạc, ghi lại chuyến hành trình ấm áp và đáng nhớ mà Gia đình Haha gửi gắm người xem.

Ở mỗi chặng, chương trình đón thêm các khách mời đặc biệt, mở rộng trải nghiệm và tương tác. Điểm hấp dẫn của Gia đình Haha là cảnh các nghệ sĩ gác lại ánh hào quang sân khấu, tạm rời hình ảnh chỉn chu để trở thành "nông dân thực thụ". Trong 7 ngày 6 đêm, họ cùng bà con địa phương tham gia nhiều hoạt động như chăm sóc vườn cây, chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản hay hóa thân thành nghệ nhân làng nghề truyền thống. Mỗi công việc hướng đến việc đổi lấy thực phẩm, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt, tái hiện nhịp sống lao động giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực.

Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, văn hóa vùng miền và tinh thần lao động. Trên các diễn đàn, khán giả nhận định: Gia đình Haha mang yếu tố "chữa lành", kết hợp văn hóa và đời sống thường nhật để lan tỏa cảm hứng sống tích cực.