Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Tổ chức vì cộng đồng

Trạm Phóng Tương Lai là dự án cộng đồng do tổ chức VNO khởi xướng, với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và điều kiện học tập cho trẻ em tại các vùng khó khăn. Mỗi mùa êkíp sẽ đến một điểm trường mới, mang theo những công trình thiết thực như xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi, cải tạo lớp học hoặc tổ chức trại hè cho học sinh.



Tính đến tháng 9, Trạm Phóng Tương Lai hoàn thiện xây, sửa 4 điểm trường, đang trong quá trình triển khai điểm trường thứ 5.

- Mùa 1: trường Tiểu học Lê Văn Tám điểm lẻ thôn 4, xã Ea M'Đoal, Đăk Lăk

- Mùa 2: trường Tiểu học 3 Khánh Hải, ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau

- Mùa 3: trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1, Mẫu giáo Trà Leng 1, thôn 1, xã Trà Leng, Thành phố Đà Nẵng

- Mùa 4: trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, xã Đức Lập, Lâm Đồng

- Mùa 5: trường Tiểu học Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng



Đại diện dự án cho biết sẽ mang đến nhiều hơn nữa cơ sở vật chất cần thiết, đồng thời tạo cơ hội học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho học sinh ở những khu vực khó khăn.

"Trạm Phóng Tương Lai hướng mục tiêu cải thiện điều kiện học tập, khơi dậy ước mơ và xây dựng tương lai tươi sáng cho các em học sinh tại vùng đất xa xôi", đại diện dự án nói thêm.