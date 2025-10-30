VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Tổ chức vì cộng đồng

Trạm Phóng Tương Lai là dự án cộng đồng do tổ chức VNO khởi xướng, với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và điều kiện học tập cho trẻ em tại các vùng khó khăn. Mỗi mùa êkíp sẽ đến một điểm trường mới, mang theo những công trình thiết thực như xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi, cải tạo lớp học hoặc tổ chức trại hè cho học sinh.

Tính đến tháng 9, Trạm Phóng Tương Lai hoàn thiện xây, sửa 4 điểm trường, đang trong quá trình triển khai điểm trường thứ 5.

- Mùa 1: trường Tiểu học Lê Văn Tám điểm lẻ thôn 4, xã Ea M'Đoal, Đăk Lăk

- Mùa 2: trường Tiểu học 3 Khánh Hải, ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau

- Mùa 3: trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1, Mẫu giáo Trà Leng 1, thôn 1, xã Trà Leng, Thành phố Đà Nẵng

- Mùa 4: trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, xã Đức Lập, Lâm Đồng

- Mùa 5: trường Tiểu học Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng

Đại diện dự án cho biết sẽ mang đến nhiều hơn nữa cơ sở vật chất cần thiết, đồng thời tạo cơ hội học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho học sinh ở những khu vực khó khăn.

"Trạm Phóng Tương Lai hướng mục tiêu cải thiện điều kiện học tập, khơi dậy ước mơ và xây dựng tương lai tươi sáng cho các em học sinh tại vùng đất xa xôi", đại diện dự án nói thêm.

k-1761734331-5262-1761734511.png
k-1761734436-1190-1761734512.jpg
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh say hi

Em xinh say hi

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy