VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Út về vườn

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Trần Kim Út - chủ kênh Út Về Vườn - là gương mặt quen thuộc trên TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Từ bỏ công việc báo chí nơi đô thị để trở về quê nhà, cô chọn hướng làm nội dung về chủ đề đồng ruộng, bếp núc và khoảnh khắc đời thường.

Nhiều khán giả cho biết thích kênh Út Về Vườn không chỉ vì cảnh sắc thôn quê bình yên mà còn ở góc nhìn sáng tạo của một người trẻ dám rẽ lối. Từng thước phim cô thực hiện, từ hái rau, bắt cá đến nấu bữa cơm gia đình, được chăm chút nhằm truyền tải thông điệp giản dị. Yếu tố này giúp kênh của cô đạt triệu view, trở thành "chốn an yên" cho người xem giữa nhịp sống vội vã.

Một trong những video nổi bật trên kênh là cảnh Kim Út và anh trai chèo thúng trên hồ Linh hái bông súng, sau đó chế biến món lẩu mắm. Video thu hút hơn 2 triệu lượt xem, nhận hơn 90% phản hồi tích cực.

Trên YouTube, nhiều fan nói thích cách cô chế biến các món ăn dân dã, từ việc thu hoạch nguyên liệu đến nấu nướng. "Mê mẩn video khám phá và giới thiệu đặc sản miền Tây, miền Trung của Út, điển hình là lẩu mắm, bánh xèo hay các món từ hải sản tươi sống", một khán giả cho hay.

Ngoài nấu ăn, Út Về Vườn thực hiện hàng trăm video với đủ thử thách - từ tự tay làm võng bằng dây chuối, sáng tạo sản phẩm từ thiên nhiên đến trang trí không gian sống theo phong cách đồng quê. Những video này không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn truyền tải thông điệp về lối sống giản dị và gần gũi với nhiên.

Nhiều độc giả VnExpress nhận xét sự kiên nhẫn, khéo léo và khả năng kể chuyện của Kim Út biến những chất liệu quen thuộc thành nội dung cuốn hút, góp phần làm phong phú bức tranh sáng tạo số trong nước.

