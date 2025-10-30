VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Bắc Bling

Video truyền cảm hứng

Bắc Bling
 
 

Bắc Bling do Tuấn Cry sáng tác, ra mắt đầu tháng 3/2025, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ hồn cốt dân gian nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.

MV do Như Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua bối cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản vùng đất quan họ. Nhạc phẩm có sự góp giọng của Xuân Hinh, Tuấn Cry và Hòa Minzy.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt hơn 93 triệu lượt xem sau gần một tháng. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhắc đến sản phẩm như "điển hình cho việc làm mới nghệ thuật truyền thống". Sau 27 ngày, MV cán mốc 100 triệu lượt xem, 200 triệu lượt sau 81 ngày - nhanh nhất trong lịch sử Vpop.

Bắc Bling góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh. Hình ảnh áo tứ thân, nón quai thao, cảnh hát quan họ bên hồ, lễ hội làng, cùng các di tích như đền Đô, chùa Dâu, làng gốm Phù Lãng được tái hiện sinh động. Phần âm nhạc đan xen nhạc cụ truyền thống và beat hiện đại giúp MV vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Tại Bắc Ninh, hiệu ứng từ bản hit kéo lượng khách du lịch tăng mạnh vào cuối tuần. Chính quyền địa phương mở thêm tour trải nghiệm miễn phí, nhiều bạn trẻ tham gia các trào lưu quay video, chụp ảnh theo phong cách MV. Trên mạng xã hội, hashtag và các phiên bản cover, parody lan tỏa rộng, góp phần đưa văn hóa Bắc Ninh đến gần công chúng trẻ.

Thành công của Bắc Bling được xem là minh chứng cho cách làm mới nghệ thuật truyền thống bằng tư duy sáng tạo và công nghệ hiện đại, tạo ra sức sống mới cho âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại.

llll-1761729788-4724-1761729955.jpg
kk-1761729788-3018-1761729955.jpg
Tac-Gia-Bac-Bling-11-01-176172-7275-1867
maxresdefault-9-1761729663-1651-17617299
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh 'Say hi'

Em xinh 'Say hi'

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy