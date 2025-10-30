Bắc Bling

Bắc Bling do Tuấn Cry sáng tác, ra mắt đầu tháng 3/2025, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ hồn cốt dân gian nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.



MV do Như Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua bối cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản vùng đất quan họ. Nhạc phẩm có sự góp giọng của Xuân Hinh, Tuấn Cry và Hòa Minzy.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt hơn 93 triệu lượt xem sau gần một tháng. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhắc đến sản phẩm như "điển hình cho việc làm mới nghệ thuật truyền thống". Sau 27 ngày, MV cán mốc 100 triệu lượt xem, 200 triệu lượt sau 81 ngày - nhanh nhất trong lịch sử Vpop.

Bắc Bling góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh. Hình ảnh áo tứ thân, nón quai thao, cảnh hát quan họ bên hồ, lễ hội làng, cùng các di tích như đền Đô, chùa Dâu, làng gốm Phù Lãng được tái hiện sinh động. Phần âm nhạc đan xen nhạc cụ truyền thống và beat hiện đại giúp MV vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Tại Bắc Ninh, hiệu ứng từ bản hit kéo lượng khách du lịch tăng mạnh vào cuối tuần. Chính quyền địa phương mở thêm tour trải nghiệm miễn phí, nhiều bạn trẻ tham gia các trào lưu quay video, chụp ảnh theo phong cách MV. Trên mạng xã hội, hashtag và các phiên bản cover, parody lan tỏa rộng, góp phần đưa văn hóa Bắc Ninh đến gần công chúng trẻ.

Thành công của Bắc Bling được xem là minh chứng cho cách làm mới nghệ thuật truyền thống bằng tư duy sáng tạo và công nghệ hiện đại, tạo ra sức sống mới cho âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại.