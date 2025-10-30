Hòa Minzy

Cá nhân vì cộng đồng

Hòa Minzy là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc, đồng thời được fan yêu mến qua các dự án cộng đồng, đậm giá trị nhân văn.

Đợt mưa lũ vừa qua, cô ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ người dân quê nhà khắc phục thiệt hại. Ngay sau đó, ca sĩ trực tiếp có mặt tại khu vực Đê Đẩu Hàn, động viên tinh thần và trao nhu yếu phẩm cho lực lượng thanh niên, người dân tham gia đắp đê chống lũ.

Trước đó, Hòa Minzy cũng gửi 100 triệu đồng hỗ trợ bà con tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài. Hồi tháng 7, ca sĩ ủng hộ 300 triệu đồng tới bà con tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha).

Bên cạnh hoạt động cứu trợ, cô còn tham gia các chương trình vận động ý thức công chúng, như kêu gọi "không xả rác" tại dịp tổng duyệt diễu binh 30/4 ở TP HCM, nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong các sự kiện đông người. Cô cũng hưởng ứng lễ trồng cây "Vì Thủ đô xanh", đồng hành lực lượng thanh niên trong nỗ lực tăng diện tích xanh đô thị.

Suốt sự nghiệp, ca sĩ nỗ lực tìm tòi để kết hợp nghệ thuật với văn hóa, lịch sử. 2025 là cột mốc đáng nhớ với Hòa Minzy. Đầu tháng 3, cô phát hành Bắc Bling - hòa trộn chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Một phần ca từ lấy cảm hứng từ các câu dân ca trong bài Mời trầu, Người ở đừng về hay câu tục ngữ "Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn".

Ở phần hình ảnh, êkíp giới thiệu hàng loạt nét văn hóa như tranh Đông Hồ, hội kéo co làng Hữu Chấp, hội Lim, làng nghề gốm cùng một số địa danh gồm chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ca sĩ cũng đề cập một số tập tục của người Việt nói chung như têm trầu, nhuộm răng đen, lễ vinh quy bái tổ.

Ở buổi họp báo giới thiệu MV, ca sĩ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng cho biết chi phí thực hiện Bắc Bling bằng "một căn chung cư cao cấp". Số lượng người tham gia lên đến hơn 500, gồm các vũ công, diễn viên quần chúng và 300 người dân Lạc Xá, Bắc Ninh - quê Hòa Minzy. Trong ba ngày quay, êkíp dùng nhiều xe tải di chuyển qua các địa điểm khác nhau, các máy cẩu để chiếu đèn cho đại cảnh từ trên cao.

Ở hậu trường, stylist chuẩn bị 500 bộ trang phục cho các diễn viên quần chúng. Trước mỗi cảnh quay, họ mất hàng tiếng chuẩn bị. Với những đại cảnh ở sân đình, êkíp là quần áo từ sáng đến chiều. Áo chần bông của các cụ già do nhà thiết kế Quyên Nguyễn may, giá vài triệu đồng mỗi chiếc.

Hồi tháng 8, ca sĩ ra mắt Nỗi đau giữa hòa bình, tri ân những Mẹ Việt Nam anh hùng, gợi nhắc về sự hy sinh và giá trị của hòa bình hôm nay. Sản phẩm thu hút sự đồng cảm từ khán giả, trở thành dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động nghệ thuật của cô.

Tại buổi giới thiệu MV ở TP HCM chiều 22/8, Hòa Minzy cho biết trong chuyến thăm Quảng Trị vào ngày 27/7, cô được nghe câu chuyện của những người mẹ Việt Nam anh hùng, truyền cảm hứng cho cô thực hiện sản phẩm. Trong MV, ca sĩ hóa thân người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Nỗi đau giữa hòa bình do Nhu Đặng đạo diễn với bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Êkíp dùng một số phân cảnh trong phim Mưa đỏ lồng ghép vào video để nói về sự tàn khốc của chiến tranh. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, sau gần một tuần tìm hiểu, xem phimđể nuôi mạch cảm xúc.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.