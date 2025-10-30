Phép màu

Âm nhạc truyền cảm hứng

Phép màu - Maydays

Phép màu - nhạc phim Đàn cá gỗ - do ban nhạc MAYDAYs thể hiện, Nguyễn Hùng là giọng ca chính Nguyễn Hùng. Ca khúc mang âm hưởng indie trẻ trung, ca từ giàu chất thơ, khắc họa ký ức thanh xuân và câu chuyện của những người dám ước mơ.

Điểm nổi bật của ca khúc là giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát chân thành, tha thiết. Ca từ như lời thủ thỉ, dễ khiến khán giả đồng cảm. Những ngày tổng kết cuối năm học 2024-2025, Phép màu được nhiều người hưởng ứng. Trên TikTok, hàng trăm nghìn video tình bạn lồng nhạc phẩm, gợi nhớ ngày tươi đẹp của tuổi học trò.