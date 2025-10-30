VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Gia đình Haha

Hiện tượng số của năm

Các thành viên chính ở chặng bản Liền, Lào Cai.

Chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, với sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ sẽ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương.

Các thành viên tham gia chặng miền Tây.

Ở mỗi chặng, chương trình đón thêm các khách mời đặc biệt, mở rộng trải nghiệm và tương tác. Điểm hấp dẫn của Gia đình Haha là cảnh các nghệ sĩ gác lại ánh hào quang sân khấu, tạm rời hình ảnh chỉn chu để trở thành "nông dân thực thụ". Trong 7 ngày 6 đêm, họ cùng bà con địa phương tham gia nhiều hoạt động như chăm sóc vườn cây, chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản hay hóa thân thành nghệ nhân làng nghề truyền thống. Mỗi công việc hướng đến việc đổi lấy thực phẩm, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt, tái hiện nhịp sống lao động giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực.

Hình ảnh dàn sao ở chặng Sa Huỳnh.

Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, nông sản, văn hóa vùng miền và tinh thần lao động. Trên các diễn đàn, khán giả nhận định: Gia đình Haha mang yếu tố "chữa lành", kết hợp văn hóa và đời sống thường nhật để lan tỏa cảm hứng sống tích cực.

Ca khúc chủ đề Những ngày trời bao la do Bùi Công Nam, Rhymastic sáng tác, do 5 thành viên chính thể hiện. Từ khi ra mắt, nhạc phẩm nhanh chóng được khán giả yêu thích nhờ giai điệu tươi mới, ca từ nhẹ nhàng, truyền thông điệp về tình bạn, thiên nhiên và hành trình đi tìm hạnh phúc giản đơn.

Dàn sao diện đồ thổ cẩm ở chặng Đăk Lăk.

Song song đó, ê-kíp sản xuất còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng. Dự án Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc đặt mục tiêu trồng 20.000 cây xanh tại huyện Bản Liền, tỉnh Lào Cai. Hành động này nối dài thông điệp tích cực mà chương trình hướng đến - sống xanh, hòa hợp thiên nhiên và gìn giữ giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam.

Với cách thể hiện tự nhiên, nội dung gần gũi và góc nhìn nhân văn, Gia đình Haha trở thành điểm nhấn trong dòng chương trình thực tế Việt Nam, khơi gợi tình yêu quê hương, sự trân trọng đối với lao động và nét đẹp đời sống cộng đồng.

