Phong Bụi

Cá nhân vì cộng đồng

Phong Bụi, tên thật là Lê Phong, được biết đến với kênh YouTube mang màu sắc nhân văn, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Thay vì chạy theo xu hướng giật gân, anh chọn cách trở thành cầu nối, giúp những mảnh đời khó khăn, người yếu thế được sẻ chia và nhận về sự hỗ trợ kịp thời. Trong từng thước phim, Phong Bụi khắc họa câu chuyện đời thường nhưng đậm tình người: người xây nhà trọ cưu mang bệnh nhân, cụ già lưu giữ hàng nghìn tượng thờ cũ, hay những phận người cơ nhỡ. Sự chân thành và cách tiếp cận gần gũi đã biến kênh thành điểm hẹn của lòng nhân ái. Nhiều khán giả nói xúc động với video khai thác câu chuyện của người cha nuôi con gái bị ung thư bằng nghề nhặt ve chai. Tập "Người mẹ mù bán vé số nuôi hai con ăn học" cũng hút hàng triệu lượt xem, khắc họa nghị lực phi thường của người phụ nữ miền Tây.

Tập "Ông lão 80 tuổi hát rong nuôi vợ bệnh" mang đến nhiều suy ngẫm về tình nghĩa vợ chồng. Trong khi đó, video "Người đàn ông sống giữa rừng chăm mẹ già liệt" được cộng đồng chia sẻ rộng rãi nhờ thông điệp nhân văn.

Trước khi làm YouTuber, anh từng nhiều năm gắn bó với nghề báo. Công việc ấy rèn luyện tinh thần dấn thân, đồng thời nhắc anh luôn đặt sự tử tế và an toàn con người lên hàng đầu. Những trải nghiệm đó tiếp tục được anh gửi gắm trong các video, lan tỏa thông điệp yêu thương.

Không chỉ đứng sau ống kính, Phong Bụi còn trực tiếp đồng hành cùng nhân vật, sát cánh để kêu gọi đúng người, đúng hoàn cảnh.