Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Vẽ kể chuyện

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Thị Thủy Tiên - chủ kênh TikTok Vẽ kể chuyện có hơn một triệu lượt theo dõi - dùng hội họa và giọng kể truyền cảm để thổi hồn vào những trang sử, truyền thuyết dân gian, giúp nội dung vốn khô khan trở nên gần gũi với giới trẻ.

Điểm nổi bật ở Thủy Tiên là sự tỉ mỉ trong nghiên cứu sử liệu, phục trang, tượng thờ trước khi tái hiện nhân vật bằng tranh vẽ tay. Mỗi video của cô vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa như một bài học lịch sử ngắn gọn, sinh động, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt. Cô một mình tìm tư liệu, viết kịch bản, vẽ tranh đến dựng clip, tạo nét riêng cho kênh.

Không chỉ lan tỏa tri thức, các sản phẩm của Thủy Tiên còn khơi dậy tình yêu lịch sử ở học sinh, kết nối những câu chuyện nhân văn và góp phần hỗ trợ các mảnh đời khó khăn. Sự chỉn chu, tâm huyết và tinh thần cầu thị giúp cô trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung văn hóa đáng chú ý hiện nay.

