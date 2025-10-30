Made in Vietnam

Ra mắt ngày 6/8, MV Made in Vietnam đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nhóm producer DTAP. Ca từ nhắc về cội nguồn, lịch sử, địa linh nhân kiệt - yếu tố "làm nên Việt Nam". Nhóm kết hợp dòng nhạc dân ca và đương đại, sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, trống, mang đến cho người nghe cảm giác hào hùng xen lẫn nét mềm mại.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và êkip gần 400 người Việt Nam khắc họa hành trình xuyên Việt bằng giai điệu, hình ảnh. MV đưa khán giả bước vào chuyến khám phá các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hay biểu tượng văn hóa - du lịch ở Làng sen quê Bác (Nghệ An), ruộng bậc thang Tây Bắc, đèn hoa đăng Hội An (Đà Nẵng).

Êkíp chọn hình ảnh con tàu Bắc - Nam, sáng tạo từ cảm hứng họa tiết chim lạc trên Trống Đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn". Điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội khi tàu hóa thành rồng, thể hiện khát vọng vươn mình, hội nhập.

Đan xen khung cảnh thiên nhiên là yếu tố lịch sử với không khí trận chiến Bạch Đằng, bản tuyên ngôn độc lập Nam quốc sơn hà, được dựng lại bằng kỹ xảo 3D. Các bộ môn nghệ thuật gồm múa rối nước, hát bội hay hình ảnh đời sống làng chài, chợ cá miền Tây Nam Bộ xuất hiện trong video.