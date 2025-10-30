VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Made in Vietnam

Âm nhạc truyền cảm hứng

Made in Vietnam
 
 
MV Made in Vietnam.

Ra mắt ngày 6/8, MV Made in Vietnam đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nhóm producer DTAP. Ca từ nhắc về cội nguồn, lịch sử, địa linh nhân kiệt - yếu tố "làm nên Việt Nam". Nhóm kết hợp dòng nhạc dân ca và đương đại, sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, trống, mang đến cho người nghe cảm giác hào hùng xen lẫn nét mềm mại.

Cảnh sắc Việt Nam trong MV.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và êkip gần 400 người Việt Nam khắc họa hành trình xuyên Việt bằng giai điệu, hình ảnh. MV đưa khán giả bước vào chuyến khám phá các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hay biểu tượng văn hóa - du lịch ở Làng sen quê Bác (Nghệ An), ruộng bậc thang Tây Bắc, đèn hoa đăng Hội An (Đà Nẵng).

Êkíp chọn hình ảnh con tàu Bắc - Nam, sáng tạo từ cảm hứng họa tiết chim lạc trên Trống Đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn". Điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội khi tàu hóa thành rồng, thể hiện khát vọng vươn mình, hội nhập.

NSND Thanh Hoa.

Đan xen khung cảnh thiên nhiên là yếu tố lịch sử với không khí trận chiến Bạch Đằng, bản tuyên ngôn độc lập Nam quốc sơn hà, được dựng lại bằng kỹ xảo 3D. Các bộ môn nghệ thuật gồm múa rối nước, hát bội hay hình ảnh đời sống làng chài, chợ cá miền Tây Nam Bộ xuất hiện trong video.

Điểm nhấn MV là đại cảnh ở cuối, gồm 100 người đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề khác nhau, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng góp mặt.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

DTAP chọn bối cảnh chiếc lò gạch để kết MV với ý nghĩa: Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì phải không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất.

Ba giọng ca chính thuộc nhiều thế hệ, đại diện cho vùng miền gồm NSND Thanh Hoa (miền Bắc), Trúc Nhân (Trung), Phương Mỹ Chi (Nam). Nghệ sĩ Thanh Hoa nói xúc động khi bước vào bối cảnh, khiến bà nhớ lại không khí thế hệ thanh niên xung phong "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

