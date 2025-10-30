VnExpress Trở về Giải trí
Hạng mục: Vì cộng đồng

Nuôi em

Từ lâu, bữa cơm chỉ cơm trắng, ít rau rừng, thậm chí đôi khi chẳng có thức ăn là hình ảnh quen thuộc của trẻ em vùng cao. Thấu hiểu điều ấy, nhóm tình nguyện Niềm Tin (Hoàng Hoa Trung chủ nhiệm) khởi xướng dự án Nuôi em nhằm mang đến bữa ăn đủ đầy, tiếp thêm động lực học tập. Dự án là cầu nối giữa tấm lòng hảo tâm và trẻ em miền núi, thu hút cộng đồng hưởng ứng.

Với 150.000 đồng mỗi tháng trong tối thiểu 9 tháng, mỗi người có thể nhận nuôi một em nhỏ, giúp em có cơm trọn vẹn suốt năm học. Người tham gia được cập nhật hình ảnh, video của các em qua nhóm thầy cô cắm bản hoặc đến thăm trực tiếp.

Triển khai từ năm 2014 đến nay, Nuôi em tiếp cận 21 tỉnh, thành ở miền Bắc, Trung, Tây Nguyên (trước sáp nhập). Hơn 93.000 trẻ tìm được người nhận nuôi. Hiện mỗi ngày dự án vẫn đỏ lửa, cung cấp hơn 9 vạn bữa cơm ấm nóng cho các em.

Hồi 2018, dự án chuyển mình khi không chỉ có cơm trưa, các bé còn được hỗ trợ nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Cụ thể, UNICEF triển khai chương trình lọc nước bình gốm ở hơn 1.000 bản; tủ đồ chơi cũ, tủ sách vùng cao tiếp cận hơn 2.000 điểm.

Với sự lớn mạnh của cộng đồng Nuôi em, dự án Ánh sáng núi rừng và sức mạnh 2000 liên tục tiếp nối, gây quỹ xây hơn 821 công trình giáo dục gồm: điểm trường, cầu đi học, khu nội trú, nhà hạnh phúc. Dự án Phòng tin học cho em khởi xướng từ 2023, lắp đặt hơn 220 phòng tin học khắp vùng khó khăn, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 30.000 học sinh dân tộc thiểu số, nâng tổng công trình giáo dục đã hoàn thành lên 1.000.

Ba năm nay, hoạt động đào tạo thủ lĩnh, phụ trách và tình nguyện viên là 50 sinh viên dân tộc thiểu số. Chính các thành viên này đã thực hiện hai dự án - "Được học - đỡ đầu laptop cũ cho sinh viên dân tộc thiểu số" và "Học bổng được học". Đến nay, hơn 800 laptop cũ và 100 học bổng được trao cho học sinh khó khăn.

