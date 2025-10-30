Vĩnh Thích Ăn Ngon

Cá nhân vì cộng đồng

Hồ Khắc Vĩnh - chủ kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon - sinh năm 1996 tại Bình Định, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung ẩm thực. Thay vì tập trung những nhà hàng nổi tiếng, anh chọn khai thác quán nhỏ ít người biết. Với lối dẫn chân thành, hài hước, Vĩnh giúp nhiều hàng quán cải thiện kinh doanh, mang đến cho khán giả góc nhìn nhân văn về nghị lực mưu sinh của người lao động.

Thời mới lấn sân sáng tạo nội dung, anh gây chú ý với series Sài Gòn ăn sáng chưa? (đăng tháng 12/2022, hơn 1,3 triệu lượt xem). Anh ghé các hàng ăn sáng nhỏ, lắng nghe câu chuyện của người bán, thỉnh thoảng mua hết suất hàng chỉ để "hôm nay bà có tiền thuê trọ". Câu chuyện giản dị ấy lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả xúc động.

Tiếp nối là series Khởi nghiệp niềm tin, trong đó Vĩnh tìm đến những quán vắng khách, ghi lại hành trình phục hồi nhờ sự chung tay của cộng đồng. Anh không nhận thù lao từ các quán, chỉ xem đó là cách "chia sẻ may mắn của mình".

Bên cạnh ẩm thực, Vĩnh còn thực hiện nhiều dự án thiện nguyện như "Cấp nước cho ba tỉnh miền Tây", "Mang điện về bản", "Giải cứu cam Vĩnh Long" hay chương trình "Tết đủ đầy". Trong một tập phát sóng đầu 2025, anh tặng quà Tết cho người cao tuổi, ghi lại khoảnh khắc xúc động khi một cụ bà nói sẽ "dùng ảnh này để thờ", khiến anh bật khóc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hồ Khắc Vĩnh nói anh không hướng đến giá trị vật chất mà là tinh thần sẻ chia. "Kinh phí không phải điều lớn nhất, quan trọng là trung thực với cảm xúc - khi chân thành thì ít hay nhiều cũng sẽ chạm đến người xem", anh từng nói.