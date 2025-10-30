Mái ấm gia đình Việt

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Mái ấm gia đình Việt là chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên, trao yêu thương đến 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, làng trẻ em SOS... suốt 10 năm qua.

Nối tiếp dự án thiện nguyện cùng tên, Mái ấm gia đình Việt phiên bản truyền hình thực tế ra đời, đặt mục tiêu giúp các gia đình giảm gánh nặng kinh tế, đảm bảo trẻ được đến trường. Qua mỗi tập, ban tổ chức sẽ chọn ba nhân vật tiêu biểu để hỗ trợ, đồng hành các em là người nổi tiếng nhiều lĩnh vực.

Sau chương trình, êkíp và nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm sửa chữa nhà cửa, lợp tôn, xây dựng nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai.

Sau hơn ba năm phát sóng, chương trình liên tục mở rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp nối và bồi đắp tinh thần đoàn kết, truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Đến nay, với sự phối hợp của nhiều đơn vị, Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại 26/34 tỉnh, thành trên cả nước, tiếp sức gần 500 gia đình và hơn 1.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 52 tỷ đồng.

Mỗi điểm đến là hành trình sẻ chia, với sự chung tay của nhiều hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, vận động viên và người nổi tiếng. Tại Hậu Giang có sự góp mặt của ca sĩ Lâm Vũ, diễn viên Thân Thúy Hà, Hoa hậu Khánh Vân, vận động viên Ánh Viên. Ở khu vực Tây Nguyên, chương trình ghi hình tại Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Khánh Hòa, trao hàng trăm phần quà, hỗ trợ trực tiếp các hộ khó khăn.

Riêng tại Đà Nẵng, sau ba ngày ghi hình, chương trình trao hơn 3,2 tỷ đồng cho 18 gia đình có trẻ em mồ côi và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong khi đó tại Bình Định, ban tổ chức có sự tiếp sức của MC Quyền Linh, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Puka, cầu thủ Quế Ngọc Hải.

