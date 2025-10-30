VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Hiện tượng số của năm

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai do Yeah1 tổ chức, lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. Trên các diễn đàn, khán giả cho biết ấn tượng vì concert mang tính giải trí chất lượng cao.

Sự kiện quy tụ 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.

Sự đa dạng trên tạo "bức tranh anh em" vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng, qua đó khán giả nhìn thấy hình ảnh nam giới Việt trong nhiều vai trò khác nhau - mạnh mẽ, chân thành, trách nhiệm và đầy nghị lực.

Các đêm diễn ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hưng Yên, hàng chục nghìn khán giả hòa mình vào bầu không khí sôi động kéo dài suốt nhiều giờ. VnExpress ghi nhận concert tại Hưng Yên, dù trời lạnh 15 độ C, khán giả vẫn nán lại đến phút cuối, hát vang với các nghệ sĩ. Những hiệu ứng đặc biệt như "nón tím khổng lồ" - biểu tượng xuyên suốt chương trình hay cảnh tuyết rơi trên sân khấu được fan đánh giá ấn tượng.

Trong show, nhiều nghệ sĩ thuật lại hành trình cá nhân - thất bại, thử thách và nỗ lực vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem. Đơn cử, phần trình diễn của Tuấn Hưng, Trọng Hiếu, Rhymastic hay Binz được dàn dựng như những câu chuyện nhỏ, tái hiện chặng đường họ vượt giới hạn, thách thức.

Theo êkíp sản xuất, điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kết nối âm nhạc, câu chuyện và giá trị cộng đồng. Mỗi tiết mục kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, chia sẻ cảm xúc thật, giúp khán giả vừa nghe, vừa cảm nhận hơi thở cuộc sống. Bên cạnh đó, yếu tố hình ảnh, kỹ thuật sân khấu được đầu tư bài bản, nỗ lực tiệm cận show quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

Đại diện Yeah1 cho biết mục tiêu của chuỗi concert là tạo ra không gian biểu diễn bền vững cho nghệ sĩ, đồng thời khơi dậy tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua âm nhạc, chương trình mong gửi gắm thông điệp về tình anh em, ý chí vượt khó và lòng nhân ái - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh người Việt.

Với cách tiếp cận sáng tạo, Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ là concert đơn thuần mà là hành trình nghệ thuật và cảm xúc - nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả, lan tỏa tinh thần tích cực, niềm tin vào cuộc sống.

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Ninh Dương Story

0
Jenny Huỳnh

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Jenny Huỳnh

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khánh Vy

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khánh Vy

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Hannah Olala

0
Gia đình truyền hình

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Gia đình truyền hình

0
Con Cò Đây

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khoai Lang Thang

0
Yeah1

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Yeah1

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Bếp bên sườn đồi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Bếp bên sườn đồi

0
Vẽ kể chuyện

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ kể chuyện

0
Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Huỳnh Duy Khương

0
Phạm Tuấn Hưng

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Tuấn Hưng

0
Út về vườn

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Út về vườn

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Khoai Lang Thang

0
Vẽ hạnh phúc

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ hạnh phúc

0
Harry Nista

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Harry Nista

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Tina Thảo Thi

0
Phép màu

Âm nhạc truyền cảm hứng

Phép màu

0
Buôn trăng

Âm nhạc truyền cảm hứng

Buôn trăng

0
Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Âm nhạc truyền cảm hứng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

0
Made in Vietnam

Âm nhạc truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Còn gì đẹp hơn

Âm nhạc truyền cảm hứng

Còn gì đẹp hơn

0
Bắc Bling

Âm nhạc truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Âm nhạc truyền cảm hứng

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

0
Gia đình Haha

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Gia đình Haha

0
Mái ấm gia đình Việt

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Mái ấm gia đình Việt

0
Sao nhập ngũ

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Sao nhập ngũ

0
Chiến sĩ quả cảm

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Chiến sĩ quả cảm

0
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Video truyền cảm hứng

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

0
Bắc Bling

Video truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Made in Vietnam

Video truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Video truyền cảm hứng

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

0
Tân binh toàn năng

Hiện tượng số của năm

Tân binh toàn năng

0
Chiến sĩ quả cảm

Hiện tượng số của năm

Chiến sĩ quả cảm

0
Gia đình Haha

Hiện tượng số của năm

Gia đình Haha

0
Em xinh 'Say hi'

Hiện tượng số của năm

Em xinh 'Say hi'

0
Sài Gòn Xanh

Tổ chức vì cộng đồng

Sài Gòn Xanh

0
Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Tổ chức vì cộng đồng

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

0
Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

0
Hành trình ước mơ

Tổ chức vì cộng đồng

Hành trình ước mơ

0
Nuôi em

Tổ chức vì cộng đồng

Nuôi em

0
Hoa Sen Group

Tổ chức vì cộng đồng

Hoa Sen Group

0
Phong Bụi

Cá nhân vì cộng đồng

Phong Bụi

0
Thầy Thích Khải Tuấn

Cá nhân vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn

0
H'Hen Niê

Cá nhân vì cộng đồng

H'Hen Niê

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Cá nhân vì cộng đồng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Vẽ hạnh phúc

Cá nhân vì cộng đồng

Vẽ hạnh phúc

0
Tina Thảo Thi

Cá nhân vì cộng đồng

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Cá nhân vì cộng đồng

Hannah Olala

0
Lê Văn Bính

Cá nhân vì cộng đồng

Lê Văn Bính

0
Hòa Minzy

Cá nhân vì cộng đồng

Hòa Minzy

0