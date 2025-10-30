Hannah Olala

Cá nhân vì cộng đồng

Hannah Olala tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột. Cô định cư Mỹ từ nhỏ, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York. Cô đam mê ngành làm đẹp, thời gian ở giảng đường có kinh nghiệm làm việc ở nhiều beauty-salon.

Năm 2011, cô về nước, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp, trở thành một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng trong ngành. Cô tiên phong tạo ra các chương trình tiếp thị liên kết (affiliate), kêu gọi nhãn hàng triển khai loạt deals hời cho khách hàng trên trang Fanpage Hannaholala. Sau này, chuỗi affiliate dần phổ biến trên đa nền tảng, sàn thương mại điện tử.

Không đơn thuần là nhà sáng tạo nội dung, Hannah Olala còn là CEO hệ sinh thái MCN Olala. Người đẹp thường chia sẻ nội dung chuyên sâu, dựa trên kiến thức chuyên môn ngành làm đẹp và kinh nghiệm cá nhân, tạo dựng uy tín vững chắc với đối tác lẫn cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hannah Olala tích cực tham gia các dự án cộng đồng trong và ngoài nước. Tháng 7/2024, cô cam kết quyên góp tổng cộng 25 tỷ đồng (tương đương một triệu USD) cho UNICEF Việt Nam nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bé gái. Cô đã chuyển 10 tỷ đồng đến tổ chức này. Cô cũng được mời tham gia Hội đồng Nhà tài trợ toàn cầu của UNICEF, ghi nhận vai trò đóng góp của cá nhân Việt Nam trong các chương trình vì trẻ em.



Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói điều khiến bản thân thấy ý nghĩa nhất không phải là thành công cá nhân, mà là khi có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội, quê hương, người thân lẫn cuộc sống của ai đó. "Tôi mong mình luôn lạc quan, tích cực và thành công hơn để có cơ hội đóng góp gì đó khi có thể" Hannah Olala cho hay.



Tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á 2024 ở Singapore, Hannah Olala là một trong số ít đại diện Việt Nam phát biểu về chủ đề giáo dục và cơ hội phát triển bền vững cho trẻ em, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam. Cô cũng đồng hành Nutifood trong dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - biểu tượng mới của TP HCM, nhằm thúc đẩy tinh thần đóng góp cho các công trình cộng đồng.

Thông qua những dự án nhân văn, Hannah Olala hướng đến việc lan tỏa giá trị tích cực, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển kỹ năng, tri thức, ý thức trách nhiệm xã hội. Các hoạt động của cô cho thấy sự kết hợp giữa kinh doanh bền vững và tinh thần cống hiến, góp phần tạo nên hình ảnh doanh nhân hiện đại gắn bó cộng đồng.