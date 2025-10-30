Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật hiện nay. 9 năm qua, anh gây ấn tượng nhờ phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng những chuyến khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều vùng đất.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, anh lập cú đúp giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" - hạng mục đặc biệt được quyết định hoàn toàn bởi bình chọn của độc giả và "Nhà sáng tạo nội dung của năm".

Giới chuyên môn nhận định loạt giải thưởng minh chứng cho hành trình sáng tạo bằng sự chân thành của Khoai Lang Thang. Mỗi video không đơn thuần là câu chuyện về cảnh sắc hay món ăn mà chứa đựng cảm xúc thật, giá trị nhân văn.

Bước sang năm 2025, Khoai Lang Thang tiếp tục mang đến những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, văn hóa và con người. Anh khẳng định nguyên tắc sáng tạo: "Cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành"

Trên kênh YouTube hơn 3 triệu người theo dõi, anh đều đặn đăng tải video khám phá Việt Nam. Trong video về miền Tây mùa nước nổi, Khoai cùng người dân giăng lưới bắt cá linh, hái bông điên điển và nấu lẩu chua đồng quê - những thước phim giản dị nhưng đầy sức sống.

Ở các diễn đàn, nhiều độc giả nhận xét: chàng trai 9X ghi lại không chỉ cảnh vật mà cả nhịp sống thật ở làng quê - sáng giăng lưới, trưa hái bông, chiều nấu ăn và ngồi bên bếp lửa trò chuyện. Khung cảnh được kể chậm rãi, cho người xem cảm giác như được tham gia cùng anh trong chuyến đi.

Ở video khác, Khoai lên vùng núi phía Bắc, theo chân đồng bào H’Mông hái chè Shan Tuyết cổ thụ tại Suối Giàng, kể chuyện nghề giữa mây núi. Video khắc họa cảnh trèo rừng, chọn lá chè, thu hoạch, pha trà, trò chuyện với bà con. Anh tập trung vào sản phẩm lẫn quá trình, con người, tạo giá trị nhân văn và kết nối người xem.

Trong vlog chủ đề "Quán nhỏ ven sông và những câu chuyện ấm lòng", Khoai ghi lại buổi chiều ở một quán ăn đơn sơ ven sông, trò chuyện với bà chủ quán, nghe bà kể về hành trình mở quán, phục vụ du khách và bà con bản địa.

Chọn chủ đề như lao động nông nghiệp, ẩm thực địa phương, sinh hoạt cộng đồng bản địa, Khoai tạo ra những video khán giả vừa xem, vừa cảm nhận sự mộc mạc, chân thành và giá trị kết nối con người với con người.