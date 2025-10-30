Lê Văn Bính

Cá nhân vì cộng đồng

Ông Lê Văn Bính, nguyên Chủ tịch huyện Phú Xuyên (Hà Nội), được xem là người góp phần làm thay đổi diện mạo của một huyện nghèo nhờ mạnh dạn áp dụng công nghệ số. Năm 2023, ông khởi xướng mô hình "Phú Xuyên số", mục tiêu biến mỗi mái nhà thành một gian hàng trực tuyến, đưa sản phẩm làng nghề đến gần người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế.

Một phiên livestream của huyện Phú Xuyên.

Không chỉ đề ra chủ trương, ông trực tiếp tham gia cùng bà con: tự tay làm mẫu các buổi livestream, hướng dẫn cách quay video, viết nội dung quảng bá, trả lời khách hàng, thậm chí thức đến khuya hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Song song đó, huyện cũng được trang bị thiết bị livestream cho từng xã và phối hợp các trường đại học để đưa sinh viên về hỗ trợ truyền thông, giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn.



Ông Bính phát biểu tại lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số, ứng dụng AI" tại huyện Phú quyên, hồi tháng 5.

Nhờ những nỗ lực trên, doanh thu toàn huyện tăng trưởng ấn tượng: từ 147 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 1.000 tỷ đồng năm 2024 và sáu tháng đầu năm nay đạt gần 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh thúc đẩy thương mại điện tử, ông Bính còn chú trọng phát triển chính quyền số, xã hội số.

Hiện ông chuyển công tác về xã Phượng Dực với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các kênh truyền thông của huyện và đồng hành người dân trong hành trình xây dựng kinh tế số.