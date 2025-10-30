Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - chủ nhân kênh Ninh Dương Story - sáng tạo nội dung từ nhiều năm trước, khi các nền tảng video ngắn chưa quá phát triển. Từ những thước phim đầu tiên ghi lại khoảnh khắc đời thường, cả hai dần định hình phong cách riêng: dí dỏm, chân thật và đầy năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho hàng triệu người về tình yêu 11 năm, trải nghiệm, cách tận hưởng cuộc sống.

Các video chia sẻ trải nghiệm du lịch, nấu ăn và điều đáng nhớ của cả hai nhận "mưa" lời khen. Đa số fan đánh giá họ tương tác tự nhiên, khả năng biến những tình huống nhỏ thành câu chuyện gợi cảm xúc. Đơn cử, video 12 ngày rong ruổi châu Âu ghi lại chuyến khám phá nhiều quốc gia xen lẫn khoảnh khắc tình cảm cùng góc nhìn thú vị về văn hóa bản địa.

Video 7 món đặc sản Quảng Ninh khắc họa tình yêu quê hương, lối kể chuyện chân chất pha chút hài hước. Còn với những thử thách mới như lần đầu nhảy dù lượn hay vượt qua nỗi sợ, Ninh Anh Bùi và Tùng Dương thể hiện tinh thần dám làm, dám thử - yếu tố khiến họ được khán giả trẻ yêu mến.

Bên cạnh đó, những video mang tính kỷ niệm như Yêu và được yêu - 10 năm Ninh Dương Story hay Một năm sau lễ kỷ niệm đem lại cảm xúc ấm áp, kể lại chuỗi ngày cả hai gắn bó. Trong series Bar Buddy, họ trò chuyện thẳng thắn về tình yêu, công việc và cuộc sống, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng cạnh tranh, Ninh Dương Story chú trọng cảm xúc thật, năng lượng tích cực. Mỗi video mang tinh thần "kể lại những điều nhỏ bé một cách lớn lao" cùng thông điệp: "Nếu bạn yêu điều mình làm và người đồng hành cùng bạn, mọi hành trình đều trở nên đáng nhớ."

Hiện họ có hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok, YouTube, Instagram và Threads. Cả hai cũng là đối tác của nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực du lịch, thời trang, ẩm thực, lối sống, chủ yếu là chiến dịch hướng đến cộng đồng trẻ năng động.

Song song đó, Ninh Anh Bùi - Tùng Dương còn tham gia hoạt động xã hội, dự án cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống tích cực, từ chiến dịch nhỏ như trồng cây, dọn rác đến đồng hành các tổ chức thiện nguyện.

Năm ngoái, Ninh Anh Bùi được vinh danh tại Vietnam iContent Awards ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Trên sân khấu trao giải khi ấy, anh phát biểu: "Tôi rất thích câu nói: mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm điều mình thích và hãy ở với người làm các bạn cười".

Năm nay, Ninh Dương Story tiếp tục ghi dấu ở Vietnam iContent Awards 2025 khi góp mặt ở hai đề cử quan trọng: "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất. Trên Fanpage lẫn trang cá nhân, họ kêu gọi khán giả bình chọn, tiếp thêm năng lượng để đến gần danh hiệu. "Trong hành trình sáng tạo nội dung số, chúng mình luôn thấy may mắn, biết ơn vì có sự đồng hành, yêu thương và ủng hộ của mọi người. Tình cảm ấy là động lực to lớn để cả hai không ngừng học hỏi, đổi mới, mang tới nội dung thật gần gũi, chân thành và truyền cảm hứng nhất", họ viết.

Sự trở lại của cả hai ở mùa giải năm nay không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp, mà còn ghi dấu quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững.

Sắp tới, Ninh Dương Story muốn thử sức ở các định dạng dài hơi hơn, mở rộng nội dung du lịch, văn hóa và đời sống bền vững, lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn nữa.