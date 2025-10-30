VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Vì cộng đồng

H'Hen Niê

Cá nhân vì cộng đồng

Bước ra từ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 5 Miss Universe 2018, H'Hen Niê xây dựng hình ảnh gần gũi, giản dị nhưng mạnh mẽ, hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng số.

Tạo khác biệt bởi phong cách tự tin và câu chuyện vượt lên định kiến hôn nhân sớm để theo đuổi tri thức, H'Hen Niê được xem là biểu tượng của sự dũng cảm, khát vọng. Những chia sẻ, vlog đời thường và hoạt động thiện nguyện của cô truyền năng lượng tích cực, nhận nhiều phản hồi tích cực.

Song song sự nghiệp người mẫu, H'Hen Niê ghi dấu với các dự án thiện nguyện - từ xây thư viện, trồng rừng, khánh thành công trình công cộng cho trẻ em đến đồng hành loạt chiến dịch truyền thông cộng đồng. Nội dung của cô không chỉ xoay quanh hình ảnh cá nhân mà còn là những câu chuyện nhân văn, khuyến khích giới trẻ sống trách nhiệm, sẻ chia.

Năm 2024, nhờ đóng góp bền bỉ trong các hoạt động xã hội, H'Hen Niê được xướng tên "Cá nhân vì cộng đồng" tại Vietnam iContent Awards. Thành tích này cho thấy hành trình sáng tạo nội dung của cô góp phần truyền cảm hứng sống đẹp, lan tỏa lòng nhân ái và kết nối cộng đồng.

Hôm 20/9, Hoa hậu H'Hen Niê thông báo sinh con đầu lòng khỏe mạnh, hạnh phúc vì chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - luôn bên cạnh chăm sóc.

Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.

Ket-2-1-1761734901-5096-1761735029.png
Ket-1-1-1761734901-9133-1761735029.png
