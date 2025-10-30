Vẽ hạnh phúc

Cá nhân vì cộng đồng

Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng đứng sau kênh Vẽ hạnh phúc, ghi lại chặng đường tìm những gánh hàng rong nhỏ bé giữa phố thị để "thay áo mới" cho bảng hiệu của họ.



Ý tưởng khởi nguồn khá đơn giản: trong một lần đi đường, cả hai nhận thấy nhiều người bán hàng lớn tuổi hoặc khuyết tật vẫn mưu sinh trên những chiếc xe cũ kỹ, bảng hiệu phai màu, chữ viết lem nhem hoặc thậm chí chẳng có biển bảng để khách nhận ra họ bán gì. Từ đó, Thịnh - Phượng quyết định dùng khả năng vẽ giúp họ. "Với một tấm bảng gọn gàng, dễ nhìn, biết đâu khách sẽ dừng lại nhiều hơn", cả hai từng nói.

Trên các nền tảng, nhất là YouTube và TikTok, mỗi video của Vẽ hạnh phúc đi theo mạch kể rõ ràng: tìm gặp, trò chuyện, vẽ và trao lại. Hai bạn thường bắt đầu từ bước đến gặp chủ quán, nghe họ kể về công việc, những ngày bán đắt - bán ế, rồi tự tay đo đạc, chọn vật liệu, vẽ bảng.



Thịnh phụ trách bố cục, Phượng chọn màu và tô chi tiết. Họ chọn sơn acrylic để bảng chịu được mưa nắng, màu sắc tươi sáng, chữ rõ và dễ đọc từ xa. Mỗi tấm biển tốn khoảng 3-5 tiếng hoàn thiện, tùy độ phức tạp của hình vẽ.

Ngoài ra, kênh còn chú trọng câu chuyện đời thường. Có bà cụ bán bột chiên hơn 30 năm, chiếc xe cũ đến mức chữ trên bảng đã tróc hết; có chú khuyết tật bán nước ngọt ven đường, ngồi xe lăn nhưng vẫn cố giữ nụ cười; người mẹ đơn thân vừa bán hàng, vừa chăm con nhỏ. Những mảnh đời được ghi lại chân thực, không dàn dựng hay tô vẽ, cho thấy họ coi trọng việc kể chuyện hơn là thể hiện kỹ thuật hội họa.