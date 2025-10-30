Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Huỳnh Duy Khương là nhà sáng tạo nội dung kiêm diễn giả chuyên chia sẻ kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và quản lý. Với phong cách gần gũi, dễ hiểu, anh xây dựng được cộng đồng lớn mạnh với 444.000 người theo dõi trên YouTube và hơn 1,5 triệu follower ở TikTok, thu hút hàng chục triệu lượt xem và tương tác.

Vốn hướng nội, trầm tính và ít giao tiếp, Duy Khương từng trải qua quãng thời gian tự hỏi "Mình là ai?" và "Mình muốn gì?". Bước ngoặt đến khi anh tham gia một buổi hội thảo, nhận ra đam mê tương tác và dẫn dắt người khác. Từ đó, anh tích cực tham gia hoạt động xã hội, rồi dần chuyển hướng sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng.

Khương gợi ý mọi người cách khắc phục thói quen nói nhanh, cải thiện ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp; làm thế nào vượt qua sự rụt rè khi đi làm, tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân trong công việc và nhiều chủ đề đang được người trẻ quan tâm... Anh nêu tình huống thực tế, trình bày dễ hiểu để người xem có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Trong đó, nhiều video đạt lượng tương tác cao như: Một kiểu hướng nội dễ gây khó chịu; 4 cách giúp con không nghiện điện thoại (mà không cấm đoán); Bí quyết xin việc khi chưa có kinh nghiệm; 4 bước chữa tật phản xạ chậm trong giao tiếp; 10 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang có thần sắc rất kém; 10 thực phẩm cực tốt cho não bộ...

Qua từng video, anh lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và khuyến khích giới trẻ kiên trì theo đuổi đam mê. Nhiều người theo dõi Huỳnh Duy Khương trên TikTok và các nền tảng số cho biết họ có thêm động lực, tự tin hơn sau khi xem video của anh. Nhiều trường hợp áp dụng lời khuyên của anh vào công việc lẫn cuộc sống cá nhân, phần nào cải thiện mối quan hệ và đạt mục tiêu đề ra.