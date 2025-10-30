Gia đình truyền hình

Nhà sáng tạo nội dung của năm

"Gia đình truyền hình" là kênh chính do biên tập viên Mạnh Cường và Hương Giang phát triển. Họ quen nhau từ thời sinh viên qua một cuộc thi dẫn chương trình, tình bạn năm ấy dần trở thành duyên vợ chồng. Chung đam mê truyền hình và sáng tạo, cả hai bắt tay xây dựng nội dung.

Xuất phát từ ý tưởng biến những câu chuyện đời thường thành "bản tin gia đình" dí dỏm, mang màu sắc chính luận, Mạnh Cường - Hương Giang tạo dấu ấn riêng giữa nhiều nhà sáng tạo. Các video của họ thể hiện sự tinh tế trong quan sát đời sống, phản ánh phong cách làm việc chỉn chu của những người từng gắn bó với nghề truyền hình - từ khâu kịch bản, lời dẫn đến dàn dựng, hậu kỳ.

Trên nền tảng YouTube và TikTok, Gia đình truyền hình thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ cách kể chuyện gần gũi, pha lẫn giọng điệu dẫn chương trình đặc trưng. Một trong những video nổi bật là Editor Hương Giang quits her job, Mạnh Cường shows his..., ghi lại khoảnh khắc Hương Giang thông báo nghỉ việc truyền hình để tập trung phát triển kênh chung cùng chồng. Video nhận hàng triệu lượt xem và bình luận, cho thấy sự đồng cảm của người xem với hành trình theo đuổi đam mê của cả hai.

Trong video hé lộ đón thành viên mới, cả hai chia sẻ tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng. Câu chuyện được thể hiện như bản tin đặc biệt, với giọng dẫn quen thuộc của hai MC nhưng nội dung mang màu sắc riêng của gia đình - chân thật, xúc động mà vẫn giữ nét dí dỏm.

Một số video khác như Thử thách tới sáng làm việc cùng Gia đình truyền hình cho thấy hậu trường quá trình sáng tạo nội dung: vợ chồng cùng lên ý tưởng, quay dựng đến khuya, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc và sự phối hợp ăn ý giữa hai người từng là biên tập viên truyền hình.



Ngoài ra, chuỗi video Bản tin Gia đình truyền hình tháng 9 mô phỏng phong cách bản tin thời sự nhưng câu chuyện xoay quanh đề tài quen thuộc: con biếng ăn, chuyện đi chợ, chi tiêu, nuôi con nhỏ... giúp khán giả cảm thấy như đang xem chương trình gia đình trên sóng truyền hình.

Không chỉ mang tính giải trí, Gia đình truyền hình muốn truyền cảm hứng về tình yêu, hôn nhân và cách cân bằng công việc, cuộc sống. Họ quan niệm sáng tạo nội dung là cách lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định "thành công không chỉ đến từ đam mê mà còn từ sự kiên trì, đồng hành của người thân yêu".