VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Sản phẩm số

Chiến sĩ quả cảm

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Chiến sĩ quả cảm
 
 

Chiến sĩ quả cảm lên sóng VTV3 từ 27/7 - Ngày Thương binh liệt sĩ, gửi gắm lời tri ân đến những chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng, cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc.

Dựa trên tư liệu quý từ Bộ Công an, chương trình tái hiện sinh động cuộc sống các chiến sĩ công an nhân dân - từ giờ huấn luyện khắc nghiệt đến khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy trong thực tiễn.

Dưới sự hướng dẫn của các chỉ huy kinh nghiệm, dàn nghệ sĩ gồm Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Nguyễn Hải Long, Mono, Binz, Hưng Nguyễn... trực tiếp trải nghiệm vai trò của hai lực lượng tinh nhuệ: cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh sát cơ động.

Không có kịch bản, các nghệ sĩ vượt qua loạt thử thách căng thẳng như huấn luyện thể lực chuyên sâu, làm quen khí tài hiện đại, tham gia giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm. Tất cả được ghi lại với chân thực đến nghẹt thở, khán giả chứng kiến sự lột xác của sao - từ hào quang sân khấu đến giây phút cam go trên thao trường.

Lần đầu chương trình giới thiệu hình ảnh khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân - từ xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ đến thiết bị bay không người lái. Với ngôn ngữ điện ảnh sống động và dàn dựng công phu, Chiến sĩ quả cảm mang đến những thước phim vừa hoành tráng, vừa khơi dậy niềm tự hào.

cs4-1761559514-2275-1761559579.jpg
cs6-1761559515-1211-1761559579.jpg
cs3-1761559515-8622-1761559580.jpg
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Ninh Dương Story

0
Jenny Huỳnh

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Jenny Huỳnh

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khánh Vy

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khánh Vy

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Hannah Olala

0
Gia đình truyền hình

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Gia đình truyền hình

0
Con Cò Đây

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Con Cò Đây

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khoai Lang Thang

0
Yeah1

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Yeah1

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Dương Story

0
Bếp bên sườn đồi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Bếp bên sườn đồi

0
Vẽ kể chuyện

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ kể chuyện

0
Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Huỳnh Duy Khương

0
Phạm Tuấn Hưng

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phạm Tuấn Hưng

0
Út về vườn

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Út về vườn

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Khoai Lang Thang

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Khoai Lang Thang

0
Vẽ hạnh phúc

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vẽ hạnh phúc

0
Harry Nista

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Harry Nista

0
Tina Thảo Thi

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Tina Thảo Thi

0
Phép màu

Âm nhạc truyền cảm hứng

Phép màu

0
Buôn trăng

Âm nhạc truyền cảm hứng

Buôn trăng

0
Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Âm nhạc truyền cảm hứng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

0
Made in Vietnam

Âm nhạc truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Còn gì đẹp hơn

Âm nhạc truyền cảm hứng

Còn gì đẹp hơn

0
Bắc Bling

Âm nhạc truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Âm nhạc truyền cảm hứng

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

0
Gia đình Haha

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Gia đình Haha

0
Mái ấm gia đình Việt

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Mái ấm gia đình Việt

0
Sao nhập ngũ

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Sao nhập ngũ

0
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Video truyền cảm hứng

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

0
Bắc Bling

Video truyền cảm hứng

Bắc Bling

0
Made in Vietnam

Video truyền cảm hứng

Made in Vietnam

0
Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Video truyền cảm hứng

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

0
Tân binh toàn năng

Hiện tượng số của năm

Tân binh toàn năng

0
Chiến sĩ quả cảm

Hiện tượng số của năm

Chiến sĩ quả cảm

0
Gia đình Haha

Hiện tượng số của năm

Gia đình Haha

0
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Hiện tượng số của năm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

0
Em xinh 'Say hi'

Hiện tượng số của năm

Em xinh 'Say hi'

0
Sài Gòn Xanh

Tổ chức vì cộng đồng

Sài Gòn Xanh

0
Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Tổ chức vì cộng đồng

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

0
Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

0
Hành trình ước mơ

Tổ chức vì cộng đồng

Hành trình ước mơ

0
Nuôi em

Tổ chức vì cộng đồng

Nuôi em

0
Hoa Sen Group

Tổ chức vì cộng đồng

Hoa Sen Group

0
Phong Bụi

Cá nhân vì cộng đồng

Phong Bụi

0
Thầy Thích Khải Tuấn

Cá nhân vì cộng đồng

Thầy Thích Khải Tuấn

0
H'Hen Niê

Cá nhân vì cộng đồng

H'Hen Niê

0
Vĩnh Thích Ăn Ngon

Cá nhân vì cộng đồng

Vĩnh Thích Ăn Ngon

0
Vẽ hạnh phúc

Cá nhân vì cộng đồng

Vẽ hạnh phúc

0
Tina Thảo Thi

Cá nhân vì cộng đồng

Tina Thảo Thi

0
Hannah Olala

Cá nhân vì cộng đồng

Hannah Olala

0
Lê Văn Bính

Cá nhân vì cộng đồng

Lê Văn Bính

0
Hòa Minzy

Cá nhân vì cộng đồng

Hòa Minzy

0