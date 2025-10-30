Chiến sĩ quả cảm

Chương trình truyền hình truyền cảm hứng

Chiến sĩ quả cảm lên sóng VTV3 từ 27/7 - Ngày Thương binh liệt sĩ, gửi gắm lời tri ân đến những chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng, cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc.

Dựa trên tư liệu quý từ Bộ Công an, chương trình tái hiện sinh động cuộc sống các chiến sĩ công an nhân dân - từ giờ huấn luyện khắc nghiệt đến khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy trong thực tiễn.

Dưới sự hướng dẫn của các chỉ huy kinh nghiệm, dàn nghệ sĩ gồm Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Nguyễn Hải Long, Mono, Binz, Hưng Nguyễn... trực tiếp trải nghiệm vai trò của hai lực lượng tinh nhuệ: cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh sát cơ động.

Không có kịch bản, các nghệ sĩ vượt qua loạt thử thách căng thẳng như huấn luyện thể lực chuyên sâu, làm quen khí tài hiện đại, tham gia giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm. Tất cả được ghi lại với chân thực đến nghẹt thở, khán giả chứng kiến sự lột xác của sao - từ hào quang sân khấu đến giây phút cam go trên thao trường.

Lần đầu chương trình giới thiệu hình ảnh khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân - từ xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ đến thiết bị bay không người lái. Với ngôn ngữ điện ảnh sống động và dàn dựng công phu, Chiến sĩ quả cảm mang đến những thước phim vừa hoành tráng, vừa khơi dậy niềm tự hào.