Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - chủ nhân kênh Ninh Dương Story - sáng tạo nội dung từ nhiều năm trước, khi các nền tảng video ngắn chưa quá phát triển. Từ những thước phim đầu tiên ghi lại khoảnh khắc đời thường, cả hai dần định hình phong cách riêng: dí dỏm, chân thật và đầy năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho hàng triệu người về tình yêu 11 năm, trải nghiệm, cách tận hưởng cuộc sống.

Các video chia sẻ trải nghiệm du lịch, nấu ăn và điều đáng nhớ của cả hai nhận "mưa" lời khen. Đa số fan đánh giá họ tương tác tự nhiên, khả năng biến những tình huống nhỏ thành câu chuyện gợi cảm xúc. Đơn cử, video 12 ngày rong ruổi châu Âu ghi lại chuyến khám phá nhiều quốc gia xen lẫn khoảnh khắc tình cảm cùng góc nhìn thú vị về văn hóa bản địa.

Video 7 món đặc sản Quảng Ninh khắc họa tình yêu quê hương, lối kể chuyện chân chất pha chút hài hước. Còn với những thử thách mới như lần đầu nhảy dù lượn hay vượt qua nỗi sợ, Ninh Anh Bùi và Tùng Dương thể hiện tinh thần dám làm, dám thử - yếu tố khiến họ được khán giả trẻ yêu mến.

Bên cạnh đó, những video mang tính kỷ niệm như Yêu và được yêu - 10 năm Ninh Dương Story hay Một năm sau lễ kỷ niệm đem lại cảm xúc ấm áp, kể lại chuỗi ngày cả hai gắn bó. Trong series Bar Buddy, họ trò chuyện thẳng thắn về tình yêu, công việc và cuộc sống, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng cạnh tranh, Ninh Dương Story chú trọng cảm xúc thật, năng lượng tích cực. Mỗi video mang tinh thần "kể lại những điều nhỏ bé một cách lớn lao" cùng thông điệp: "Nếu bạn yêu điều mình làm và người đồng hành cùng bạn, mọi hành trình đều trở nên đáng nhớ."

Hiện họ có hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok, YouTube, Instagram và Threads. Cả hai cũng là đối tác của nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực du lịch, thời trang, ẩm thực, lối sống, chủ yếu là chiến dịch hướng đến cộng đồng trẻ năng động.

Song song đó, Ninh Anh Bùi - Tùng Dương còn tham gia hoạt động xã hội, dự án cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống tích cực, từ chiến dịch nhỏ như trồng cây, dọn rác đến đồng hành các tổ chức thiện nguyện.