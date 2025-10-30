Harry Nista

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Harry Nista tên thật Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2000 tại Phú Yên. Anh từng làm tiếp viên hàng không, về sau rẽ sang thời trang, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên đa nền tảng.



Harry gây tiếng vang nhờ các video phối đồ, tự lên ý tưởng, thiết kế, dựng video mà không cần ê-kíp. Gen Z biến mỗi sản phẩm thành "show diễn" dung dị nhưng sáng tạo, nâng tầm trang phục của người cao tuổi hoặc biến xu hướng xưa cũ thành những bộ cánh hiện đại, độc đáo. Nhiều clip của anh đạt hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Gương mặt góc cạnh, thân hình mảnh mai với chiều cao 1,8 m giúp Harry dễ dàng chinh phục mọi thiết kế. Được nhiều khán giả Trung Quốc ủng hộ và định hướng phát triển tại thị trường tỷ dân, anh lập tài khoản Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), chia sẻ nội dung phối đồ. Năm ngoái, anh xuất hiện tại các tuần thời trang quốc tế. Dù ở đâu, anh vẫn xem gia đình, quê hương là nguồn cảm hứng sáng tạo, qua đó lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt.

Trên các diễn đàn, fan nói ấn tượng với cách anh chuyển hóa đồ đời thường thành "catwalk tại gia" -mượn áo váy, pijama, chăn, chiếu hay cả đồ bà ngoại rồi biến tấu thành set có ngôn ngữ thời trang rõ ràng. Cụ thể, Harry xử lý bộ pijama truyền thống thành trang phục dùng cho sự kiện, đạt lượng xem lớn.



Khán giả đánh giá cao việc anh khai thác không gian quen thuộc để nối cảm xúc với trang phục. Phần lớn bối cảnh quay được giữ nguyên ở nhà bà ngoại hoặc sân vườn, quê hương, vừa tiết kiệm, vừa tạo chất liệu thô mộc cho câu chuyện, hình ảnh.



Video khác cho thấy anh dùng vật liệu cũ kỹ - chăn con công, tấm chiếu, thậm chí vật liệu nông nghiệp, rồi xử lý khéo léo thành trang phục mang hơi hướng couture (thời trang cao cấp), giúp nội dung vừa giải trí, vừa thể hiện tư duy thiết kế sáng tạo.

Trên Douyin anh cũng đạt tương tác lớn, một phần nhờ cách kể chuyện nhanh, visual rõ ràng và khả năng tự sản xuất clip không cần ê-kíp, từ đó mở được cửa sang thị trường Trung Quốc và được mời tham gia tuần lễ thời trang nước ngoài.

Về phong cách kể chuyện, điểm mạnh trong video của Harry là nhịp dựng gọn: mở đầu bằng câu chuyện gia đình/đồ vật, tiếp đến quá trình biến tấu (thường là cắt, xếp, phối) rồi kết bằng khoảnh khắc thử đồ hoặc sải bước ngắn - cấu trúc này vừa dễ xem vừa dễ bắt chước, nên nhiều clip lan truyền nhanh. Anh còn chèn những lát cắt nhỏ về kỷ niệm quê nhà hoặc lời thoại ngắn của người thân, tăng mạch cảm xúc thay vì chỉ là trào lưu thời trang đơn thuần.