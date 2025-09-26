Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Khởi đầu từ một kênh YouTube công nghệ, đến nay Schannel đã trở thành một trong những công ty truyền thông giải trí lớn mạnh với hơn 30 kênh trong hệ thống, 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng và hơn 400 triệu lượt xem mỗi tháng.



Cùng đội ngũ hơn 50 creators (nhà sáng tạo nội dung), Schannel luôn mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đa dạng gồm các kênh về đời sống, công nghệ, thời trang, ẩm thực, xe cộ cũng như truyền tải và đồng hành cùng các sự kiện của đất nước và các cơ quan chức năng.



Điểm khác biệt của Schannel là luôn mong muốn định hướng lan tỏa những nội dung hữu ích, có giá trị nhưng vẫn mang đậm tinh thần giới trẻ vui vẻ và nhiệt huyết. Không chỉ sản xuất nội dung, Schannel còn hoạt động ở mảng quản lý tài năng, hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước, ngày một khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung tại Việt Nam.



Hơn một thập kỷ phát triển, Schannel không chỉ là một công ty truyền thông, mà còn được xem như một cộng đồng sáng tạo trẻ trung, gắn kết và đầy năng lượng, nơi những ý tưởng táo bạo được nuôi dưỡng và lan tỏa đến hàng triệu khán giả