Hiện tượng số của năm

Show thực tế Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân do Viettel Media sản xuất, khắc họa cảnh các ông bố nổi tiếng chăm sóc con trong 48 giờ mà không có sự hỗ trợ của vợ. Các bố lần lượt nấu ăn, dọn dẹp, hiểu tâm tư của con và vượt qua nhiều thử thách bất ngờ từ êkíp sản xuất.



Mùa đầu (2022) gây "sốt" với nhiều tình huống thú vị, khoảnh khắc ấm áp của bố con Khắc Việt, JustaTee, Lương Thế Thành và Đức Thịnh. Mùa hai xoay quanh gia đình Lê Dương Bảo Lâm, Dương Khắc Linh, MC Thành Trung, Phan Hiển.



Năm ngoái, chương trình khoác diện mạo mới cùng thông điệp hiện đại, chú trọng sự đồng hành của các ông bố thông thái cùng những "em bé ngôi sao" gồm: bố Rhymastic - hai bé Thanh Huyền, Ma Bư; Hải Long - Salim, bé Pam; Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân, bé Bona, Boni; Trang Lou - Tùng Sơn và bé Xoài, Dừa.

Vốn không quen chăm con, các ông bố cho thấy nỗ lực trở thành "siêu nhân" trong mắt trẻ. Không chỉ đậm tính giải trí, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân còn truyền thông điệp: chăm con không phải là trách nhiệm riêng của người mẹ, mà là sự chia sẻ, gắn kết từ cả hai. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình xây dựng mái ấm bằng tình yêu thương, sự đồng hành.