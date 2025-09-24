Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Huỳnh Duy Khương là một nhà sáng tạo nội dung và cũng là một diễn giả được giới trẻ Việt Nam yêu mến nhờ những chia sẻ thực tế về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và quản lý. Bằng phong cách gần gũi, dễ hiểu, anh đã xây dựng được cộng đồng lớn mạnh với 444.000 người theo dõi trên YouTube và hơn 1,5 triệu follower trên TikTok, thu hút hàng chục triệu lượt xem và tương tác.



Xuất phát điểm là một người hướng nội, trầm tính và ít giao tiếp, Duy Khương từng trải qua quãng thời gian tự hỏi "Mình là ai?" và "Mình muốn gì?". Bước ngoặt đến khi anh tham gia một buổi hội thảo, nhận ra niềm đam mê với việc tương tác và dẫn dắt người khác. Từ đó, anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội và dần chuyển hướng sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng.



Hành trình từ một chàng trai nhút nhát cho đến việc trở thành một diễn giả, nhà sáng tạo nội dung và một người truyền cảm hứng, Huỳnh Duy Khương cùng với những video và sản phẩm nội dung đã lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám kiên trì theo đuổi đam mê cho các bạn khán giả trẻ.